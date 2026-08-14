Українці, які користуються програмою Національний кешбек, досі чекають на виплати за травень і червень. Спочатку гроші за травневі покупки мали надійти у липні, однак графік змінився. Тепер виплати за ці два місяці очікуються у серпні.

Розбираємося, чому не виплачують Національний кешбек, коли надійдуть гроші та що буде з виплатою за липень.

Чому не виплачують національний кешбек за травень та червень

Ще у травні Мінекономіки повідомляло, що кешбек за покупки цього місяця українці отримають у липні. Надалі виплати мали проводитися після 20 числа наступного місяця.

Зараз дивляться

Однак згодом графік змінили. Як пояснили у Дії, виплати за травень та червень проведуть окремо. Спочатку сформують реєстр отримувачів за травень і проведуть відповідну виплату, після чого розпочнеться процедура щодо червневого кешбеку.

Тобто наразі йдеться саме про затримку виплат, а не про скасування нарахованих сум. Водночас станом на 14 серпня конкретної дати зарахування коштів за червень офіційно не назвали.

Коли виплатять Національний кешбек за липень

Із липневим кешбеком ситуація поки що ще простіша, адже його виплатять після завершення виплат за травень та червень.

Точну дату у Дії наразі не називають. З огляду на те, що держава ще має провести виплати одразу за два попередні місяці, найімовірніше, гроші за липень українці отримають уже у вересні.

Тобто тим, хто чекає Національний кешбек за останні три місяці, доведеться отримувати кошти поетапно: спочатку за травень, потім за червень і вже після цього за липень.

Коли виплатять національний кешбек за останні 3 місяці

Окремо питання про майбутнє програми виникло після зміни уряду в липні.

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі УНІАН зазначив, що новий уряд насамперед зосередиться на підготовці до опалювального сезону, енергетиці, завершенні сільськогосподарських робіт та питаннях обороноздатності України.

За його словами, серед можливих практичних змін після оновлення Кабміну може бути і згортання програми Національний кешбек.

Проте Пендзин говорив саме про можливий сценарій, а не про вже ухвалене рішення. Офіційної заяви уряду про припинення Національного кешбеку наразі немає.

Навпаки, наприкінці липня Мінекономіки повідомляло про розширення програми: до неї приєдналися ще два банки, а загальна кількість банків-учасників зросла до 22. Тому говорити про припинення виплат поки зарано.

Національний кешбек: чому не виплачують

Перенесення виплат не означає, що нарахований кешбек зникає. Йдеться про зміну строків його зарахування. Програма при цьому продовжує працювати.

Отже, Національний кешбек за травень і червень очікується у серпні, а за липень, найімовірніше, вже у вересні. Офіційної дати для двох найближчих виплат поки немає, як і рішення про припинення програми.

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