Грошову допомогу на утримання дитини можуть отримати особи, які перебувають у статусі одиноких батьків. Це стосується одиноких матерів або батьків, які не зареєстрували шлюб, а також одиноких усиновлювачів, у яких у документах про народження дитини відсутня інформація про біологічних батьків.

Факти ICTV дізнавалися, як оформити допомогу матерям-одиначкам та яка сума виплат.

Як оформити допомогу матерям-одиначкам у Дії

Оформити виплати матерям-одиначкам можна онлайн та офлайн, звернувшись до органу соціального захисту населення.

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Порядок подання заяви онлайн:

Подати заяву, після чого авторизуйтеся Перейдіть на портал Дія та натисніть кнопку, після чого .

Вкажіть причину, через яку ви маєте право на отримання допомоги (наприклад, статус одинокого батька чи матері).

Заповніть інформацію про дитину, на яку плануєте отримувати виплати.

Визначте, яким способом ви хочете отримувати допомогу (на банківський рахунок або через інші канали).

Внесіть дані про членів сім’ї.

Вкажіть інформацію про ваші доходи та майно, а також про доходи членів вашої ро дини.

Завантажте сканкопії необхідних документів, наприклад довідки про захворювання дитини (за наявності).

Перегляньте попередньо сформовану заяву та декларацію. Підпишіть документи за допомогою електронного підпису або Дія.Підпису й надішліть їх до органу соціального захисту.

Відстежуйте хід розгляду вашої заявки у вашому особистому кабінеті на порталі Дія. Після розгляду заяви ви отримаєте повідомлення на електронну пошту, зазначену під час реєстрації.

За додатковою інформацією звертайтеся до органу соціального захисту вашого регіону.

Як оформити допомогу матерям-одиначкам у 2026 року офлайн

Ви можете подати заяву на отримання допомоги, надіславши її рекомендованим листом до місцевого органу соціального захисту населення або через інших уповноважених осіб.

Необхідні документи:

Заява про призначення допомоги.

Декларація про доходи та майно.

Витяг із Державного реєстру актів цивільного стану про народження дитини або довідка про народження чи документ про народження, виданий іноземним органом, у якому немає відомостей про батька.

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копія рішення про усиновлення дитини (для усиновлювачів).

Копія свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідка про те, що дитина не отримує пенсію або державну допомогу у зв’язку з втратою годувальника (за потреби).

Копія довідки закладу освіти про навчання дитини (за денною або дуальною формою), якщо дитина ще не закінчила навчання, але не старша за 23 років.

Копія довідки, якщо дитина перебуває на утриманні в інтернатному закладі за державний кошт, але проживає вдома під час літніх канікул.

Заяву й супровідні документи необхідно подати до місцевого органу соціального захисту населення.

Скільки платять матерям-одиначкам в Україні 2026 року

У ПФУ нагадали, що допомога на дітей, що надається одиноким матерям (а також одиноким усиновлювачам чи матері / батьку у разі смерті одного з батьків), визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за останні шість місяців.

Розмір прожиткового мінімуму для дітей у 2026 році:

Для дітей віком до 6 років – 2 817 грн.

Для дітей віком від 6 до 18 років – 3 512 грн.

Для осіб віком від 18 до 23 років (за умови навчання) – 3 328 грн.

Розмір допомоги матерям-одиначкам в Україні 2026 року розраховується індивідуально, залежно від доходів сім’ї, що враховуються під час визначення права на виплати.

Джерело : Дія

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