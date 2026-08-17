У понеділок, 17 серпня, Кабінет міністрів схвалив Програму діяльності уряду та направив документ на розгляд Верховної Ради. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Кабінет міністрів затвердив Програму дій

За словами прем’єра, у програмі визначені принципи роботи уряду, ключові цілі та конкретні завдання.

– Це чіткий перелік того, що має зробити уряд. За кожним напрямом є чітка персональна відповідальність. Дякую народним депутатам, які долучилися до підготовки та фіналізації документа. Розраховуємо на якнайшвидший розгляд програми парламентом, – сказав Корецький.

Прем’єр-міністр наголосив, що головною метою програми є вистояти та перемогти у війні за незалежність. Він додав, що це “спільна робота та спільна відповідальність за результат”.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем’єр-міністром замість Юлії Свириденко.

Того ж дня парламент проголосував за новий склад уряду, за винятком міністрів закордонних справ та оборони, кандидатури яких президент не вніс до Верховної Ради.

17 липня уряд призначив Євгенія Хмару виконувачем обов’язків міністра оборони, а Андрія Сибігу – виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що серед головних завдань Кабміну – підготовка країни до наступної зими, розвиток оборонних можливостей та прискорення виконання домовленостей із міжнародними партнерами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.