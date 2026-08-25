Благодійна організація Карітас від початку повномасштабної війни допомагає українцям, які опинилися у складних життєвих обставинах через бойові дії. Йдеться не лише про грошові виплати, а й про допомогу з житлом, оплатою комунальних послуг, придбанням ліків та підготовкою до зими.

За цей час підхід до гуманітарної підтримки змінився. Замість масових виплат організації дедалі частіше надають адресну допомогу найбільш вразливим категоріям населення. При цьому умови програм суттєво відрізняються залежно від регіону та конкретної громади.

Факти ICTV дізнавалися, хто може отримати допомогу від Карітас у 2026 році та як її оформити.

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Допомога від Карітас у 2026 році: що можна отримати

У різних регіонах українцям доступні різні види підтримки. Це виплати на опалення та комунальні послуги, ваучери на рецептурні ліки або допомога з ремонтом та утепленням житла.

Наприклад, у Запорізькій області Карітас надає 19 400 грн на підготовку до осінньо-зимового періоду. У Котельві на Полтавщині реєструють домогосподарства на допомогу для оплати комунальних послуг та придбання твердого палива.

Окрема програма у Кам’янському передбачає ваучер на рецептурні ліки до 2 160 грн.

А на Криворіжжі переселенцям можуть допомогти з модернізацією та утепленням житла. У цьому випадку йдеться не про виплату грошей, а про безпосереднє проведення необхідних робіт.

Допомога від Карітас 2026: хто може отримати гроші на опалення та комунальні послуги

У Запорізькій області благодійний фонд Карітас Запоріжжя проводить реєстрацію на грошову допомогу для підготовки до осінньо-зимового періоду.

Програма діє в межах проєкту Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні. Зокрема, реєстрація на виплати проводиться у селі Петро-Михайлівка.

Розмір допомоги становить 19 400 грн на одне домогосподарство. Кошти виплачують одним платежем. Їх можна використати для придбання твердого палива, зокрема дров, або оплати комунальних послуг — газу та електроенергії.

Розраховувати на підтримку можуть вразливі категорії населення, серед яких:

люди похилого віку;

люди з інвалідністю;

багатодітні родини;

внутрішньо переміщені особи;

інші люди, які потребують допомоги.

Щоб дізнатися про умови та можливість реєстрації, жителям рекомендують звертатися до представників місцевої влади у своїх громадах.

Проєкт реалізує Карітас України за підтримки американського народу через уряд США та Державний департамент США.

Допомога від Карітас у Котельві: гроші на паливо та комунальні послуги

Ще одна програма діє у Котельві Полтавської області. Карітас Полтава розпочав реєстрацію на грошову допомогу для оплати комунальних послуг та придбання твердого палива на зимовий період 2026/27 років. Допомога надається на домогосподарство.

Участь можуть брати внутрішньо переміщені особи, які належать хоча б до однієї з визначених категорій вразливості. Зокрема, йдеться про:

людей з інвалідністю І або ІІ групи та людей з інвалідністю з дитинства;

людей віком від 60 років;

одиноких матерів, батьків або опікунів неповнолітніх дітей;

вагітних жінок та матерів, які годують дітей віком до 3 років;

батьків прийомних неповнолітніх дітей;

людей із тяжкими захворюваннями, які потребують дорогого лікування;

багатодітні сім’ї, де виховують троє або більше неповнолітніх дітей.

Реєстрація проводиться 25 серпня у Котельві за адресою: вул. Полтавський шлях, 224.

Ваучер на ліки від Карітас: хто може отримати 2 160 грн

Окрему програму допомоги реалізує Карітас Кам’янське. Вона передбачає ваучер на придбання рецептурних ліків максимальною вартістю 2 160 грн.

Ваучер можна отримати один раз. Він діє протягом 30 днів від моменту отримання коду, але не довше, ніж триватиме відповідний проєкт.

Важливо, що програма поширюється саме на рецептурні препарати. Нею не можна оплатити ліки з програми Доступні ліки, вітаміни чи біологічно активні добавки.

Скористатися ваучером можна лише в аптеках-партнерах та визначених відділеннях мереж Аптека Низьких Цін, Шара та Копійка.

Допомогу можуть отримати люди, які належать щонайменше до однієї з категорій соціальної вразливості:

самотні батьки або опікуни неповнолітніх дітей;

вагітні жінки або жінки, які годують грудьми, з дітьми до 3 років;

люди з інвалідністю І або ІІ групи та люди з інвалідністю з дитинства;

самотні люди віком від 55 років, які не мають підтримки працездатних родичів;

багатодітні сім’ї, де є троє або більше неповнолітніх дітей.

Для отримання ваучера також необхідний рецепт лікаря — паперовий або роздрукований електронний. На момент реєстрації він має бути виданий не більше ніж місяць тому.

Під час звернення потрібно мати документ, що посвідчує особу, ІПН та документ, який підтверджує належність до вразливої категорії.

Для уточнення інформації та реєстрації можна телефонувати 050 697 87 74 у будні з 10:00 до 17:00.

Як отримати допомогу від Карітас 2026 у Кривому Розі на утеплення та модернізацію житла

У Кривому Розі та Криворізькому районі Карітас також продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Одна з програм спрямована на покращення житлових умов переселенців.

Її особливість у тому, що учасникам не виплачують гроші на руки. Фахівці фонду допомагають провести необхідні роботи з модернізації та утеплення житла.

Скористатися програмою можуть ВПО, які мають власне або орендоване житло, що потребує покращення. Статус внутрішньо переміщеної особи має бути офіційно оформлений з 2022 року.

Пріоритет надають людям із тяжкими захворюваннями, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, одиноким матерям, батькам або опікунам неповнолітніх дітей, самотнім людям віком від 60 років, які не мають підтримки працездатних родичів, а також вагітним жінкам і матерям, які годують грудьми.

Спочатку потрібно пройти попередню реєстрацію. Після цього фахівці фонду можуть приїхати за адресою, щоб оцінити стан житла та визначити, які саме роботи необхідні.

Звернутися до Карітас Кривий Ріг можна за телефоном +38 (067) 180-21-64, електронною поштою caritas.kryvyi.rih@gmail.com або за адресою: Кривий Ріг, вул. Івана Франка, 8.

Як отримати допомогу від Карітас у 2026 році

Карітас не надає єдиної виплати для всіх українців. Програми, суми допомоги, категорії отримувачів і правила реєстрації можуть відрізнятися навіть у сусідніх громадах.

Тому перед зверненням варто перевірити актуальну інформацію саме для свого населеного пункту. Стежте за офіційними сторінками місцевих осередків Карітас у Facebook.

Так можна дізнатися, чи відкритий прийом заявок, хто саме може претендувати на допомогу, які документи необхідні та куди потрібно звертатися.

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