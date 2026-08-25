У 2026 році для дітей зі статусом внутрішньо переміщених осіб діють оновлені правила отримання допомоги на проживання.

Головна зміна стосується доходу родини, адже тепер можуть призначити виплати дітям ВПО незалежно від доходу батьків. Проте це не означає, що гроші автоматично отримуватиме кожна дитина ВПО. Родина має відповідати іншим умовам програми.

Факти ICTV розібралися, хто може отримати виплати дітям ВПО у 2026 році та скільки становить допомога.

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Виплати дітям ВПО: хто може отримати

Розмір виплат дітям ВПО у 2026 році становить 3 000 грн на місяць. Гроші виплачують щомісяця на банківський рахунок ВПО або уповноваженої особи. Допомогу призначають на один шестимісячний період із можливістю продовження.

Після змін, які уряд затвердив у березні 2026 року у постанові №390, дохід батьків більше не враховується під час призначення виплати саме на дітей. Але сім’я повинна відповідати іншим установленим вимогам.

Для дітей віком до шести років допомогу можуть призначити, якщо дитина входить до складу сім’ї та відповідає визначеним умовам програми.

Для дітей від шести до 18 років додатково враховується місце фактичного проживання та навчання.

Зокрема, виплату можуть призначити, якщо дитина проживає на території, де тривають або можливі бойові дії, або на території, де бойові дії вже завершилися, але сім’я відповідає передбаченим порядком умовам.

Якщо дитина проживає на безпечній території, важливо, щоб вона навчалася за місцем фактичного проживання сім’ї — очно, дистанційно або у змішаному форматі.

Після змін 2026 року сам по собі високий дохід батьків не є підставою для відмови у виплаті на дитину.

Як оформити виплати дітям ВПО у 2026 році

Заяву може подати один із батьків або інший законний представник дитини. У 2026 році звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду України, через ЦНАП або відповідний орган місцевого самоврядування.

Також передбачене подання заяви поштою та в електронній формі — через вебпортал Пенсійного фонду, його мобільний застосунок або портал Дія, якщо доступна технічна можливість.

Зараз саме Пенсійний фонд України призначає і виплачує допомогу на проживання ВПО. Якщо заяву подати після встановленого для перегляду строку, допомогу призначають не за попередній період, а з місяця звернення.

50 тис. грн для дітей, які повернулися в Україну

Окремо від виплат для ВПО держава передбачила одноразову допомогу 50 тис. грн для дітей, які повернулися в Україну після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій.

Відповідно до постанови № 551, допомога є одноразовою і становить 50 000 грн на дитину. Тобто якщо в родині повернулося двоє дітей, право на виплату визначається щодо кожної дитини окремо.

Важливо й те, що програма стосується не лише тих дітей, які мають статус ВПО. Основною умовою тут є факт депортації, примусового переміщення або повернення з тимчасово окупованої території, а не наявність довідки ВПО.

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