Ситуація на ринку пального поступово стабілізується. Світові ціни на нафту та вартість нафтопродуктів на кордоні почали знижуватися, а це вже створює передумови для здешевлення пального в Україні. Водночас ціни на АЗС реагують на зміни із запізненням.

Що буде з вартістю бензину та дизеля, Фактам ICTV розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

Що буде з цінами на бензин у вересні

За словами експерта, наприкінці серпня на ринку нарешті почали формуватися умови, схожі на нормальну ринкову ситуацію. Зокрема, зникла надмірно висока ціна на сировину на зовнішньому ринку та поступово зменшується вартість пального в опті.

Зараз дивляться

Сіренко очікує, що у вересні ціни на бензин можуть піти вниз. Середня вартість бензину зараз становить близько 83-85 грн за літр. За сприятливого розвитку ситуації на зовнішньому ринку ціна може знизитися щонайменше на 5 грн.

Експерт пояснює, що для цього має зберегтися нинішня тенденція на світовому ринку. Ціна на нафту вже опустилася до $85-86 за барель після понад $90 тижнем раніше.

— Це і є курс на стабілізацію на всіх ринках — від сировинного до оптового ринку бензину та дизеля, — сказав Сіренко.

Проте швидкого здешевлення на АЗС він не прогнозує. За його словами, українські мережі зазвичай знижують роздрібні ціни повільніше, ніж дешевшає пальне на зовнішньому ринку.

За словами Олександра Сіренка, проблема також у тому, що в Україні немає механізму, який би дозволяв швидко впливати на роздрібні ціни на пальне. Тобто немає органу, який міг би умовно сказати операторам: якщо ви закуповуєте пальне за такою ціною, то й продавати його на АЗС маєте відповідно до ринкової вартості.

Він навів приклад, коли зовнішні ціни дозволяли очікувати здешевлення пального приблизно на 10 грн за літр, проте на українських АЗС зниження виявилося значно меншим, лише близько 3 грн.

Саме тому, за оцінкою Сіренка, навіть якщо пальне на зовнішніх ринках і надалі дешевшатиме, українські водії можуть побачити це на стелах АЗС не одразу, а поступово протягом вересня.

Олександр Сіренко звертає увагу ще на один фактор, який впливає на нафтовий ринок, — події навколо Ормузької протоки. За його словами, будь-яка заява Дональда Трампа щодо ситуації в регіоні одразу відображається на біржових котируваннях.

— Всі дивляться на Ормуз. З того регіону вже й нафту не очікують, а все одно це на перших шпальтах. Тож заяви Трампа одразу додають кілька доларів до бареля, а це вже відразу впливає на наші ціни, — наголосив Сіренко.

Ціни на дизель у вересні

Найбільші зміни можуть відбутися на ринку дизельного пального. Його середня ціна зараз становить близько 91-92 грн за літр.

За словами Сіренка, оптові пропозиції дизеля на кордоні наприкінці липня доходили до 90 грн за літр. Нині в Одеському регіоні вже фіксують пропозиції приблизно по 80 грн. Це, на думку аналітика, створює можливість для АЗС продавати дизель дешевше за 90 грн за літр.

— Сьогодні, якщо купувати по 80 грн, то на заправках можна мати ціну нижче 90 грн за літр. Це нормальний заробіток цього сезону, — пояснив він.

Ще одним фактором, який тисне на ціни на АЗС, стало падіння споживання дизеля. За словами Сіренка, великі імпортери говорять про скорочення оптових продажів у серпні приблизно на 20-30%.

Причина, зокрема, у меншій активності аграрного сектору та проблемах із вивезенням продукції (зерна). Через це транспорт працює менш інтенсивно, а потреба в дизельному пальному зменшується.

При цьому імпорт пального не скоротився. Навпаки, у липні Україна завезла його навіть більше, ніж у липні 2025 року. У результаті на ринку накопичуються додаткові обсяги, які продавцям треба реалізувати.

Чи можуть ціни на АЗС повернутися до 65 грн та 75 грн

Сіренко не виключає, що за сприятливих умов восени ціни на бензин і дизель на непреміальних АЗС можуть поступово наблизитися до 65 грн та 75 грн за літр відповідно.

Проте це радше орієнтир, до якого ринок може прийти за відсутності нових зовнішніх і військових потрясінь.

— Це наша з вами мрія — побачити на заправках бензин і дизель за цінами, як це було до іранської кризи, — сказав аналітик.

За його словами, за останні пів року ціна пального зросла приблизно з 65 до 90 грн за літр, тобто приблизно на 40%. Тому повернення до нижчих цін можливе за умови подальшого здешевлення нафти та нафтопродуктів на світовому ринку.

Серед основних ризиків для прогнозу експерт називає ситуацію навколо Ормузької протоки. Якщо зовнішній ринок і надалі рухатиметься вниз, прогноз цін на АЗС у вересні 2026 року залишається позитивним для водіїв. Тож пальне може дешевшати, хоча цей процес, найімовірніше, буде поступовим.

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