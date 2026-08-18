Повномасштабна війна триває, і для багатьох українців фінансова підтримка міжнародних гуманітарних організацій залишається важливим джерелом допомоги.

Йдеться насамперед про людей, які втратили житло чи дохід через бойові дії, були змушені евакуюватися або опинилися у складних життєвих обставинах.

У вересні 2026 року окремі міжнародні організації продовжують уже запущені програми, а деякі проводять реєстрацію на нові етапи допомоги.

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При цьому більшість програм зараз не передбачає масових виплат для всіх охочих. Перевагу надають людям, які найбільше постраждали від війни та потребують фінансової підтримки.

Хто може отримати грошову допомогу у вересні 2026 року, які суми передбачені різними програмами та чи можна зараз подати заявку — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Грошова допомога для українців у вересні 2026 року: хто може отримати

Після оновлення гуманітарних програм навесні 2026 року міжнародні організації значною мірою перейшли від масштабних виплат до більш адресної підтримки.

Тому сам по собі статус ВПО, пенсіонера чи іншої соціально вразливої категорії ще не гарантує отримання коштів. Заявник має відповідати умовам конкретної програми, а під час відбору можуть враховувати доходи родини, наслідки війни, місце проживання та інші обставини.

Найчастіше допомогу отримують:

внутрішньо переміщені особи;

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

жителі прифронтових і деокупованих територій;

люди, які втратили житло або джерело доходу через війну.

Окрему увагу гуманітарні організації приділяють самотнім людям похилого віку, сім’ям із дітьми з інвалідністю, одиноким батькам та домогосподарствам із низькими доходами.

Виплати можуть бути одноразовими або розрахованими на кілька місяців. Залежно від програми кошти надходять на банківський рахунок або виплачуються через поштові відділення.

Важливо також пам’ятати про шахрайство. Представники благодійних організацій не повинні вимагати PIN-код банківської картки, CVV-код або пароль від інтернет-банкінгу. Якщо під час нібито оформлення допомоги просять надати такі дані, це може бути спробою заволодіти коштами.

Грошова допомога з 1 вересня від Естонської ради у справах біженців

Естонська рада у справах біженців продовжує фінансову підтримку людей, які найбільше постраждали через війну. Програма передбачає різні види допомоги залежно від ситуації, у якій опинилася людина або родина.

Пріоритет надають мешканцям прифронтових населених пунктів, територій, де тривають або нещодавно завершилися бойові дії, а також людям, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах.

Під час розгляду заявки враховують:

проживання неподалік лінії фронту;

недавню евакуацію або вимушене переміщення;

пошкодження чи знищення житла;

тривалість перебування у статусі ВПО;

матеріальне становище родини.

Гроші можна використовувати на основні потреби — придбання продуктів, ліків, засобів гігієни, одягу та інших необхідних речей.

Для різних категорій передбачені такі суми:

мешканцям прифронтових територій — одноразово 10 800 грн на одну людину;

евакуйованим та людям, які постраждали внаслідок обстрілів, — 12 300 грн на особу;

найбільш вразливим ВПО, які не отримують державних виплат, — 2 000 грн на місяць на дорослого та 3 000 грн на дитину або людину з інвалідністю.

Подати заявку можна через місцеві громади або дистанційні сервіси, призначені для жителів важкодоступних районів. Однак на цей момент онлайн-реєстрація закрита. Тому перед зверненням потрібно перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах організації.

Грошова допомога українцям з 1 вересня 2026 року від Норвезької ради у справах біженців

Норвезька рада у справах біженців (NRC) проводить реєстрацію на нові етапи програми окремими хвилями. Коли відкривається черговий етап, заявки приймають через спеціальну онлайн-платформу.

NRC спільно з Acted, благодійним фондом Право на захист та іншими партнерами започаткували Консорціум Єдність.

Проєкт отримує фінансування від Гуманітарного фонду для України. Допомогу планують спрямувати людям, які найбільше постраждали внаслідок війни, зокрема переміщеним родинам та іншим вразливим домогосподарствам у різних регіонах країни.

Підтримка надаватиметься у грошовій формі протягом обмеженого періоду. Отримувачі самостійно визначатимуть, на що витратити кошти відповідно до своїх потреб. Це може бути оплата оренди житла, придбання продуктів, ліків або інших необхідних речей.

Такий формат допомоги дає людям можливість самостійно обирати пріоритетні витрати, оперативніше отримувати підтримку та спрямовувати кошти на потреби місцевих ринків.

Програма працюватиме у восьми прифронтових областях:

Чернігівській,

Сумській,

Харківській,

Донецькій,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Херсонській,

Миколаївській.

Крім того, допомогу передбачили для людей, які перетинають гуманітарний коридор Мокрани–Доманове у Волинській області.

Грошова допомога від Червоного Хреста у вересні 2026 року

Український Червоний Хрест за підтримки уряду США виділив 223,8 млн грн на зимову підтримку найбільш вразливих жителів прифронтових територій. Кошти вже перерахували на Гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики України.

Гроші планують використати для одноразових виплат у межах державної програми Зимова підтримка. Йдеться про 19 400 грн на одне домогосподарство.

Отримані кошти родини зможуть використати на підготовку до холодів, зокрема, придбати паливо, теплий одяг, оплатити комунальні послуги чи інші необхідні витрати.

Виплати проводитимуть через Пенсійний фонд України, використовуючи чинні державні механізми. Допомога стане доступною після того, як Кабінет Міністрів ухвалить відповідне рішення щодо програми на опалювальний сезон 2026/2027 років.

Тобто подавати заявку на ці 19 400 грн наразі зарано, адже спочатку уряд має затвердити порядок виплати та визначити категорії отримувачів.

Також Товариство Червоного Хреста України продовжує надавати фінансову підтримку за принципом пріоритетності. Насамперед допомогу спрямовують людям, які постраждали через війну та перебувають у найбільш складному становищі.

Програми працюють у регіонах, які регулярно потерпають від російських обстрілів або розташовані неподалік лінії фронту. Серед них — Харківська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Сумська, Чернігівська, Миколаївська та Одеська області.

Фінансову підтримку можуть отримати люди, які постраждали через бойові дії, були евакуйовані з небезпечних районів або належать до соціально вразливих категорій.

Залежно від обставин програма передбачає:

одноразову виплату 10 800 грн для мешканців прифронтових територій;

12 300 грн для людей, евакуйованих із зон бойових дій;

фінансову підтримку власникам житла або майна, яке постраждало через російські обстріли;

допомогу ВПО, які тривалий час не можуть повернутися додому.

Отримані кошти люди можуть використати на власний розсуд. Наприклад, придбати продукти та ліки, оплатити оренду житла чи комунальні послуги або купити необхідні речі після вимушеного переїзду.

Перед призначенням виплати фахівці оцінюють потреби заявника та його соціальну вразливість.

Виплати у вересні 2026 року від ООН

У 2026 році Управління Верховного комісара ООН у справах біженців змінило підхід до фінансової підтримки українців. Замість попередньої програми багатоцільової грошової допомоги організація перейшла до адресної підтримки.

Тепер під час відбору враховують не лише статус людини, а й конкретні обставини: рівень доходів, наслідки війни та загальну ситуацію домогосподарства.

На допомогу можуть претендувати, зокрема:

жителі громад у межах 50 км від лінії фронту;

люди, евакуйовані з небезпечних районів;

громадяни, чиє житло пошкоджене або зруйноване через обстріли;

найбільш вразливі ВПО;

українці, які після вимушеного переміщення повернулися додому.

Розмір виплати залежить від категорії отримувача:

евакуйованим — 12 300 грн на особу одноразово;

людям, які постраждали через російські обстріли, — також 12 300 грн;

найбільш вразливим ВПО — 2 000 грн на дорослого та 3 000 грн на дитину або людину з інвалідністю щомісяця;

громадянам, які повернулися до місця постійного проживання, — 10 800 грн, які виплачують протягом трьох місяців.

Для участі у програмі потрібно пройти співбесіду в одному з реєстраційних центрів партнерів УВКБ ООН або скористатися дистанційними електронними сервісами. Перед поданням заявки варто перевірити актуальні умови та графік роботи центрів.

У Харкові та області активізувалися шахраї, які розсилають повідомлення про нібито грошову допомогу. У повідомленнях людям обіцяють виплату 5 500 грн та закликають перейти за посиланням, щоб нібито оформити заявку.

При цьому шахраї стверджують, що ADRA Ukraine разом з ООН начебто виплачує ці кошти кожній людині, яка перебувала в Україні протягом останніх двох місяців.

Для отримання грошей користувачам пропонують перейти на сторонній сайт і залишити заявку до 15 вересня. Проте посилання з повідомлення не веде на офіційний ресурс ADRA Ukraine, а на сайті організації немає інформації про таку загальну виплату.

Подібні повідомлення мають ознаки шахрайської схеми. Не варто переходити за підозрілими посиланнями, вводити на сторонніх сайтах персональні чи банківські дані або передавати комусь коди з SMS. Якщо інформація про виплату справді надходить від благодійної організації, її варто спочатку перевірити на офіційному сайті або в офіційних соцмережах.

Український Червоний Хрест закликає громадян бути обережними з повідомленнями про нібито соціальні та гуманітарні виплати й не довіряти невідомим посиланням.

Грошова допомога від ЮНІСЕФ у 2026 році

ЮНІСЕФ розповіли про запуск національного бізнес-інкубатора для молоді, де учасники зможуть розвивати власні бізнес-ідеї та позмагатися за фінансову підтримку.

До програми запрошують школярів 13-17 років і молодь 18-25 років з усієї України. Для участі потрібно мати власну ідею проєкту, бізнес-план або вже першу робочу версію продукту.

Учасники отримають навчання, практичну роботу над проєктом, менторську підтримку та можливість поборотися за частину понад 11 млн грн фінансування, передбаченого для 40 команд.

Головні призи у фіналі становлять 500 тис. грн для школярів та 1,5 млн грн для студентів. Подати заявку можна до 18 вересня 2026 року включно.

Які виплати можна отримати у вересні 2026 року від Карітас

Карітас Україна продовжує програми підтримки людей, які найбільше постраждали через повномасштабну війну.

Благодійний фонд Карітас Запоріжжя за фінансової підтримки уряду США знову відкриває реєстрацію на грошову допомогу в межах проєкту Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні.

Програма розрахована лише на жителів Вільнянська, які проживають у прифронтовій зоні та потребують коштів для покриття основних потреб.

Розмір допомоги становить 10 800 грн на кожного члена домогосподарства. Суму розраховують на шість місяців. Гроші можна отримати на банківський рахунок за IBAN або через Укрпошту.

Податися можуть місцеві жителі та ВПО з низьким доходом або ті, хто втратив джерело заробітку, якщо вони належать до однієї з вразливих категорій:

люди з інвалідністю І, ІІ або ІІІ групи;

люди з тяжкими хронічними захворюваннями;

самотні люди віком від 60 років або подружжя літнього віку без підтримки працездатних родичів;

одинокі батьки чи опікуни;

багатодітні сім’ї;

вагітні жінки та матері з дітьми до трьох років.

При цьому протягом останніх шести місяців заявник не повинен отримувати аналогічну грошову допомогу від інших гуманітарних організацій.

Спочатку потрібно заповнити електронну форму реєстрації. Після перевірки даних представники фонду зв’яжуться із заявником, якщо він відповідає критеріям програми.

У разі схвалення потрібно буде надати документи на всіх членів домогосподарства: паспорт або ID-картку, РНОКПП, а для ВПО відповідну довідку. Також знадобляться реквізити IBAN та документи, які підтверджують належність до вразливої категорії.

Крім того, необхідно підтвердити доходи за останні шість місяців, відповідними довідками, зокрема ОК-5 або ОК-7, документом із податкової чи Пенсійного фонду України.

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