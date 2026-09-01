Початок осені є досить чутливим періодом для валютного ринку. Після завершення літнього сезону змінюється ділова активність, зростає потреба бізнесу в імпорті, а підготовка до осінньо-зимового періоду формує додатковий попит на енергоресурси та обладнання.

На курсову ситуацію також впливають інфляція, зовнішня торгівля та наслідки російських атак на українську інфраструктуру.

Факти ICTV поговорили із заступником голови Асоціації українських банків та головою правління Глобус Банку Сергієм Мамедовим та розпитали його, що буде з євро у вересні й основні фактори, які визначатимуть ситуацію на валютному ринку на початку осені.

Зараз дивляться

Які чинники впливатимуть на курс євро у вересні 2026 року

За словами експерта, у вересні головними орієнтирами для валютного ринку залишаться співвідношення попиту і пропозиції та вплив об’єктивних економічних і воєнних факторів.

— Додатковий попит на валюту формуватимуть імпортери енергоресурсів та обладнання. Підготовка України до осінньо-зимового сезону вже триває, а це означає потребу в додаткових закупівлях за кордоном. Одночасно скорочення експортних надходжень може обмежувати пропозицію валюти, — попередив Мамедов.

На валютну ситуацію на початку осені впливатиме одразу кілька факторів. Серед них:

вартість пального,

стан транспортної та енергетичної інфраструктури,

зовнішня торгівля,

інфляційні процеси.

Ціни на пальне залежать не від одного чинника. На них позначаються світові котирування нафти та нафтопродуктів, ситуація з українською паливною інфраструктурою, логістика, перебої з постачанням та обсяги запасів.

Для валютного ринку динаміка цін на паливо важлива через значну залежність України від імпортного пального. Компаніям потрібно закуповувати ресурс за кордоном, а напередодні осінньо-зимового сезону потреба у формуванні запасів може зрости.

Проте безпосередньо пов’язувати подорожчання бензину чи дизеля зі збільшенням попиту на валюту в такій самій пропорції не варто. На кінцеву ціну пального впливають світові ціни, податки, логістичні витрати, закупівельна вартість та запаси.

Та якщо одночасно діятимуть кілька факторів, паливний сектор може стати одним із джерел додаткового навантаження на міжбанківський валютний ринок.

Як впливатиме війна, інфраструктура та логістика на курс євро у вересні

Одним із найбільш непередбачуваних факторів для валютного ринку у вересні залишатиметься війна. Йдеться передусім про можливі удари по транспортній, енергетичній, паливній та логістичній інфраструктурі.

Знищення складу, розподільчого центру, залізничного вузла чи АЗС означає для бізнесу не лише прямі збитки. Підприємствам доводиться змінювати маршрути доставки, збільшувати відстань перевезень, шукати резервні склади, закуповувати обладнання та відновлювати пошкоджені потужності.

Останні місяці показали, що російські удари дедалі частіше зачіпають саме ланцюги постачання. На початку серпня у Броварському районі були уражені п’ять логістичних складів, виробничих підприємств і розподільчих центрів. У червні та липні також фіксувалися атаки на автозаправні станції в різних регіонах України.

Для економіки це означає зростання витрат. Бізнес платить більше за пальне, логістику, резервні складські приміщення, автономне електроживлення, ремонт і заміну обладнання. Частина цих витрат зрештою відображається у вартості товарів та послуг.

За підсумками липня НБУ вже фіксував прискорення вартості таксі та перевезень на тлі високих цін на пальне. Також швидше дорожчали окремі підакцизні товари, на що впливала логістична складова.

— Для валютного ринку наслідки можуть бути подвійними. З одного боку, дорожча логістика створює додатковий інфляційний тиск. З іншого — відновлення пошкоджених підприємств, закупівля обладнання та поповнення запасів можуть збільшувати потребу бізнесу в імпорті, а отже, і в іноземній валюті, — попередив експерт.

Масштаб цього фактора наперед визначити неможливо. Нові удари по великих логістичних об’єктах або суттєве порушення маршрутів постачання можуть одночасно позначитися на цінах, імпорті та попиті на валюту.

Імпорт та експорт: чому торговельний баланс важливий для курсу

Що буде з курсом євро у вересні 2026 року залежить і від зовнішньої торгівлі. Для валютного ринку це має принципове значення. Зі збільшенням імпорту зростає потреба компаній у валюті для розрахунків із закордонними постачальниками. Якщо при цьому експорт приносить менше валютної виручки, різниця між попитом і пропозицією збільшується.

Ситуацію може ускладнювати й морська логістика. Чорноморські порти залишаються одним із ключових шляхів для експорту української аграрної продукції. Якщо атаки на портову інфраструктуру посилюватимуться, бізнесу доведеться частіше використовувати альтернативні маршрути.

Однак повністю замінити морські перевезення вони не можуть. Їхню потенційну пропускну спроможність оцінюють приблизно у 50-55% від обсягів морських маршрутів.

На тлі логістичних труднощів прогноз експорту зерна у сезоні 2026/27 вже переглядали: з 43 млн тонн до 38-40 млн тонн.

Чи впливатимуть інфляція та валютні очікування на курс євро у вересні 2026 року

Проблеми з енергетикою та логістикою, дорожче пальне й додаткові витрати бізнесу можуть позначитися не лише на валютному ринку, а й на споживчих цінах.

Коли підприємствам стає дорожче працювати, частина додаткових витрат переноситься у кінцеву вартість товарів та послуг. Через це восени може посилитися інфляційний тиск.

Точні масштаби такого прискорення поки що оцінити складно. Проте навіть за відносно помірного сценарію річна інфляція у вересні може наблизитися до 10%.

Якщо у серпні споживчі ціни зростуть приблизно на 1,3-1,5%, а у вересні — не більш ніж на 1%, річний показник після завершення вересня може становити близько 10,1-10,3%.

Перевищення інфляцією позначки 10% може впливати й на поведінку населення та бізнесу. Коли ціни швидко зростають, частина людей та компаній намагається зберігати вільні кошти в іноземній валюті.

Це не означає автоматичної залежності між інфляцією та курсом гривні. Але разом зі зростанням попиту з боку імпортерів інфляційні очікування можуть додати напруги валютному ринку.

Яким буде курс євро у вересні

На думку Сергія Мамедова, сукупність перелічених факторів може суттєво вплинути на те, скільки коштуватиме євро у вересні та зробити курсові коливання помітнішими. Проте це не означатиме втрати контролю над валютним ринком.

Експерт зауважив, що курс євро до гривні у вересні залежатиме не лише від внутрішніх факторів, а й від ситуації на світовому валютному ринку та співвідношення євро до долара.

За оцінкою голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова, у вересні курс євро може перебувати в межах 51,5-53 грн за євро.

— Тож головним питанням осені стане не конкретна цифра на табло обмінників, а те, наскільки успішно НБУ балансуватиме валютний ринок на тлі зростання попиту на імпорт, проблем із логістикою, інфляційного тиску та можливих нових атак на інфраструктуру, — резюмував банкір.

Загалом валютна система, за оцінкою експерта, має залишатися стійкою. У вересні коливання можуть бути відчутнішими, ніж у попередні місяці, проте підстав говорити про неконтрольований сценарій наразі немає.

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