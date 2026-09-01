Ціни на продукти в Україні можуть зрости максимум на 2,5% через перебудову логістики після російських атак на продовольчу інфраструктуру.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі Суспільного.

Чому ціни на продукти в Україні можуть зрости

За словами Тараса Висоцького, російські війська цілеспрямовано атакують продовольчі склади, через що бізнес і держава вимушені змінювати систему постачання продуктів.

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Одним із ключових елементів нової моделі стане децентралізація. Продукцію зберігатимуть меншими партіями, а частину товарів доставлятимуть безпосередньо від виробників до місць продажу.

– Для нас важливо децентралізувати цей підхід, унеможливити масштабне одночасне руйнування великих обсягів продукції. Разом із тим, це дозволяє забезпечити українців необхідною продукцією вчасно та відповідної якості, щоб не було перебоїв із постачанням, – пояснив міністр.

Однак така модель потребує додаткових витрат на транспортування. Також може змінитися вартість складських послуг, що зрештою вплине на ціни на продукти харчування.

– Це не має призвести до суттєвого подорожчання продуктів харчування – максимум до 2,5%, – заявив Висоцький.

Чи буде дефіцит продуктів в Україні

Перебудова логістики може вплинути й на роботу торговельних мереж. Зокрема, у магазинах у певний момент може бути менший асортимент окремих видів продукції.

Однак у Мінагрополітики наголошують, що це не свідчитиме про дефіцит. Україна має достатні запаси продовольства для забезпечення потреб внутрішнього ринку.

Висоцький також запевнив, що в Україні достатньо потужностей для зберігання овочів.

За його словами, основні овочі, зокрема борщового набору, планують виростити в обсягах, достатніх для внутрішнього споживання.

Нагадаємо, Кабмін переходить у режим жорсткої економії та переглядає видатки, не пов’язані з обороною.

Уряд уже знайшов у бюджеті десятки мільярдів гривень, які можна використати на інші пріоритети.

Водночас у Кабміні пояснили, чи позначиться новий режим економії на соціальних зобов’язаннях держави.

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