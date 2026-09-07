Гречка в Україні вже не вперше проходить через різкий стрибок цін. За останні роки кілограм крупи встиг подорожчати майже у п’ять разів, потім суттєво подешевшати, а після цього знову піти вгору.

Причини щоразу були різними, адже змінювалися площі посівів, врожаї, запаси, собівартість виробництва та попит. У 2026 році до цього додалася ще й проблема з логістикою після російських ударів по складській та розподільчій інфраструктурі.

Чому зросли ціни на гречку та що відбувається на ринку зараз, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Ціни на гречку за останні 10 років: динаміка

Щоб зрозуміти, чому гречка зараз коштує понад 70 грн за кілограм, варто подивитися, як формувалася її ціна протягом останніх років. Ми використали звіти Держстату.

Скільки коштувала гречка у 2016 році

У 2016 році середня ціна гречки становила 30,20 грн/кг. Протягом року крупа різко дорожчала через скорочення посівних площ у попередньому сезоні та дефіцит продукції. В окремих регіонах влітку ціна сягала 35–40 грн/кг.

До кінця року ситуація дещо стабілізувалася. У грудні середня ціна гречки в Україні становила 28,37 грн/кг.

2017 рік: після подорожчання гречка почала дешевшати

У 2017 році середня ціна гречки знизилася до 25,40 грн/кг. Після високих цін попереднього року аграрії збільшили площі посівів, тому пропозиція на ринку зросла.

На початку року кілограм гречки коштував 28,20 грн, а в грудні вже 22,40 грн. Зниження ціни продовжилося і наступного року, коли середня вартість гречки опустилася до 18,20 грн/кг.

2018-2019 роки: після низьких цін фермери скорочували посіви

За даними Держстату, у 2018 році середня споживча ціна гречки в Україні становила близько 18,20 грн за кг.

Ринок тоді мав достатню пропозицію, а високі обсяги виробництва стримували подорожчання.

У 2019 році середня ціна піднялася до 20,21 грн/кг, але наприкінці року гречка вже коштувала значно дорожче. У грудні Держстат зафіксував 27,77 грн/кг.

Однією з причин стало скорочення виробництва. Після тривалого періоду низьких цін гречка стала менш вигідною для аграріїв, тому площі під культурою почали зменшуватися. Менша пропозиція поступово позначилася на вартості крупи.

2020 рік: ціна різко зросла через ажіотаж

У 2020 році гречка подорожчала ще сильніше. Середня ціна за рік становила 34,89 грн/кг, а в грудні 37,43 грн/кг.

У березні-квітні 2020 року, через початок пандемії COVID-19, ціна сягнула 43,22 грн/кг.

Тоді на ринок вплинув різкий сплеск попиту. Люди масово купували крупи та інші продукти тривалого зберігання, створюючи додатковий тиск на ціни.

2021 рік: подорожчання виробництва

У 2021 році середня ціна гречки зросла до 42,06 грн/кг. У грудні Держстат зафіксував 47,77 грн/кг.

Цього разу головною причиною було не таке різке збільшення попиту, як роком раніше. В Інституті аграрної економіки звертали увагу на зростання витрат аграріїв. Подорожчали пальне, добрива та інші ресурси, необхідні для вирощування сільськогосподарських культур.

Ці витрати зрештою відобразилися і на роздрібній ціні гречки.

2022 рік: ціна перевищила 90 грн за кілограм

Найбільший стрибок за цей період припав на 2022 рік. Після початку повномасштабного вторгнення порушилися виробничі та логістичні ланцюги, а попит на продукти тривалого зберігання знову зріс.

За даними Держстату, середня ціна гречки за підсумками року становила 73,15 грн/кг. У серпні вона досягла 96,01 грн/кг.

Заступник директора Інституту аграрної економіки Микола Пугачов пояснював подорожчання дефіцитом сировини, проблемами з постачанням і логістикою, а також підвищеним попитом населення.

Тобто у 2022 році одночасно спрацювали кілька факторів:

виробникам було складніше вирощувати та доставляти продукцію,

сировини стало менше,

покупці активно скуповували крупу.

2023 рік: гречка почала дешевшати

Після рекордних цін ситуація змінилася. Середня ціна гречки у 2023 році знизилася до 49,99 грн/кг.

На початку року крупа ще залишалася дорогою, зокрема у січні Держстат фіксував 68,87 грн/кг. Проте далі ціна почала знижуватися.

Причину пояснював директор Інституту аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко. Після різкого подорожчання гречки аграрії збільшили площі її вирощування. Це дало ринку більше продукції, тому ціна пішла вниз.

2024 рік: рекордна пропозиція потягнула ціну вниз

У 2024 році гречка подешевшала ще більше. Середня ціна за рік становила 29,52 грн/кг, а в грудні 35,19 грн/кг.

Науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна пов’язувала низькі ціни з насиченням ринку після високого врожаю.

Для покупців це означало дешевшу крупу, але для фермерів нижчу рентабельність. За таких цін вирощувати гречку ставало менш вигідно, тому виробники знову почали скорочувати посіви.

2025 рік: скорочення посівів повернуло гречку до зростання

У 2025 році середня ціна гречки зросла до 37,32 грн/кг, а в грудні досягла 44,88 грн/кг.

На ринку почав проявлятися наслідок скорочення посівів. Світлана Черемісіна звертала увагу на різке зменшення площ, якщо у 2023 році вони становили близько 147,9 тис. га, то у 2025-му лише 58,5 тис. га.

Скільки коштує гречка зараз

Роздрібна ціна залежить від магазину, виробника, фасування та акцій. Наприклад, в АТБ гречка Розумний вибір коштує 65,90 грн за 1 кг. У VARUS упаковка вагою 900 г коштує 55,90 грн, або приблизно 62,11 грн за кілограм.

Що буде з ціною гречки далі

Керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка розповів, що середня ціна гречки найближчим часом може перевищити 85 грн за кілограм. Такий сценарій він пов’язує з можливим подорожчанням круп приблизно на 15%, про яке раніше говорили в Міністерстві аграрної політики.

При цьому Гопка не очікує дефіциту гречки. За його оцінкою, врожай може перевищити 80 тис. тонн, тому йдеться передусім про можливе подорожчання, а не про зникнення крупи з полиць магазинів.

Окремо залишається питання попиту. Якщо покупці через перебої з постачанням і російські удари продовжать скуповувати продукти тривалого зберігання великими партіями, це може підтримувати високі ціни.

Якщо ж ажіотаж спаде, а урожай справді буде хорошим, тиск на ціну послабиться.

Тому те, скільки коштуватиме гречка найближчими місяцями, залежатиме насамперед від фактичного врожаю, обсягів запасів і поведінки споживачів. Гарантувати подальше подорожчання або здешевлення зараз не можна.

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