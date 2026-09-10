Кабінет міністрів України готує низку кроків для підтримки бізнесу в умовах постійного російського терору.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками наради за участі великих українських ритейлерів.

Кабмін готує пільгові кредити для бізнесу: деталі

– Щоб безперебійно забезпечувати українців продуктами харчування, ліками й іншими необхідними товарами, уряд спільно з РНБО за дорученням президента вживає низку невідкладних заходів, – наголосив Корецький.

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Він озвучив три рішення для підтримки українського бізнесу. Так, уряд готує програму пільгового кредитування з наступними умовами:

сума – до 1 млрд грн для одного підприємства (або ж групи підприємств);

компенсація – 5% від ринкової ставки;

кошти можна буде використати, зокрема, на закупівлю товарів.

Оренда держмайна та робота під час повітряних тривог

Друге рішення стосується першочергової оренди держмайна. Кабмін хоче надати бізнесу першочергове право орендувати державне майно, яке Фонд держмайна виставляє на аукціони.

Таким чином після атак РФ на цехи, склади чи офіси підприємств вони зможуть швидко знаходити нові площі та відновлювати роботу.

Третє рішення стосується роботи бізнесу під час повітряних тривог. Корецький нагадав про впровадження диференційованої системи повітряних тривог із двома рівнями небезпеки: жовтим та червоним. При жовтому рівні бізнес може працювати, однак за умови дотримання вимог безпеки

– Якщо бізнес зупинятиметься щоразу, коли лунає сирена, ми втрачаємо робочі місця, податки й саму здатність країни забезпечувати людей необхідним, – зазначив прем’єр.

Він додав, що бізнес має три місяці, щоб облаштувати укриття у місцях надання послуг.

Як відомо, протягом останніх місяців РФ значно посилила удари по великих розподільчих центрах та складах українських компаній. Внаслідок атак ворога постраждала інфраструктура Fozzy Group, Фори, VARUS, NOVUS, АТБ, Епіцентру, Rozetka та низки інших компаній. Загальні збитки оцінюють у десятки мільярдів гривень.

Як зазначив міністр аграрної політики України Тарас Висоцький, атаки РФ на склади продуктових мереж знищили близько 90% їхньої логістики.

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