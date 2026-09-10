Для багатьох українців державна соціальна допомога є важливою частиною щомісячного бюджету. Йдеться про виплати, які отримують малозабезпечені сім’ї, одинокі матері, багатодітні родини та інші категорії громадян, які мають право на державну підтримку.

Тому для отримувачів важливо знати, коли у вересні надходять кошти та чи вже розпочалося їхнє фінансування.

Факти ICTV дізнавалися, коли проводиться фінансування соціальних виплат у вересні та що зміниться для отримувачів, які користуються рахунками в Укрексімбанку.

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Коли буде фінансування соціальних виплат у вересні 2026 року

Фінансування соціальних виплат у вересні розпочалося з 1 числа. Станом на 9 вересня Пенсійний фонд України вже спрямував 6,4 млрд грн на соціальні допомоги та інші виплати.

Ця сума стосується саме категорії соціальних допомог у статистиці ПФУ. Пенсійні виплати, житлові субсидії та пільги, а також страхові виплати фонд обліковує окремо.

Отже, отримувачі соціальної допомоги вже можуть очікувати надходження коштів у межах проведеного фінансування. Конкретна дата зарахування залежить від виду виплати та її графіку, затвердженого Пенсійним фондом.

Які соціальні виплати фінансує Пенсійний фонд

До соціальних допомог належать виплати, призначені людям і сім’ям, які відповідають визначеним державою умовам.

Зокрема, це державна допомога малозабезпеченим сім’ям, виплати одиноким матерям, допомога багатодітним сім’ям та інші види соціальної підтримки населення.

Пенсійний фонд також здійснює виплати внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям отримувачів відповідно до чинних програм державної допомоги.

Коли очікувати на фінансування соціальних виплат у вересні клієнтам Укрексімбанку

Окреме питання у вересні стосується одержувачів, які отримують державні виплати на рахунки в Укрексімбанку.

Пенсійний фонд проінформував про припинення з 1 жовтня 2026 року співпраці з Укрексімбанком у частині обслуговування рахунків одержувачів пенсій, житлових субсидій і пільг, а також інших державних соціальних виплат.

Тому тим, хто питає, коли проводиться фінансування соціальних виплат у вересні через Укрексімбанк, необхідно до 15 вересня включно обрати інший уповноважений банк.

Після відкриття рахунку потрібно повідомити Пенсійний фонд про нові реквізити. Для цього подається заява про зміну способу виплати пенсії або іншої соціальної допомоги.

Зробити це можна через вебпортал електронних послуг ПФУ або особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду.

Якщо одержувач не змінить банк, виплати не припиняться. Після припинення обслуговування через Укрексімбанк кошти виплачуватимуться через відділення Укрпошти.

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