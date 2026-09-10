Повномасштабна війна продовжує впливати на українську економіку. Регулярні російські атаки створюють додаткове навантаження на підприємства та інфраструктуру, що позначається на економічних процесах та гаманцях українців.

Факти ICTV дізнавалися, як це відображається на споживчих цінах. Що відбувалося з вартістю продуктів, одягу, комунальних послуг, пального та транспорту в серпні 2026 року, розбираємося далі.

Який індекс інфляції за серпень 2026 року

За даними Держстату, у серпні споживчі ціни зросли на 0,1% порівняно з липнем. У річному вимірі, тобто проти серпня 2025 року, ціни підвищилися на 8,1%.

Зараз дивляться

Індекс споживчих цін за серпень 2026 року становив 100,1%. Базова інфляція за місяць склала 0,5%, а за рік 8,1%.

Отже індекс інфляції у серпні показав незначне загальне зростання цін протягом місяця, хоча в окремих категоріях зміни були значно відчутнішими.

Які продукти подешевшали, а які зросли в ціні

Найпомітніше у серпні знизилися ціни на продукти харчування та безалкогольні напої, у середньому на 1,3%.

Овочі подешевшали на 18,3%, фрукти на 12%. Вартість масла зменшилася на 0,6% порівняно з липнем 2026.

Разом із тим частина продуктів подорожчала. Ціни на яйця, цукор, рибу та рибні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, сир, хліб, макаронні вироби та кисломолочні продукти зросли в межах 0,6-4%.

Саме тому індекс інфляції за серпень загалом залишився невисоким, адже здешевлення сезонних продуктів компенсувало подорожчання інших товарів.

Одяг став дешевшим, а комунальні послуги дорожчими. У серпні ціни на одяг і взуття знизилися на 2,5%. Взуття подешевшало на 3,1%, одяг на 2,2%.

Натомість витрати на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,3%. Найбільше змінилися тарифи на водопостачання на 16,8%, а на каналізацію на 16,7%.

Що відбувається з пальним і транспортом

Помітне зростання зафіксували у транспортній сфері. Паливо та мастильні матеріали за місяць подорожчали на 8,1%, а послуги автомобільного пасажирського транспорту на 6,6%.

Окремо Держстат зафіксував підвищення цін на алкогольні напої та тютюнові вироби, на 1,5%. При цьому тютюнові вироби подорожчали на 2,1%.

Отже, індекс інфляції в Україні за серпень становив 100,1%, а загальне зростання споживчих цін за місяць становить 0,1%.

Якщо говорити про індекс інфляції за серпень 2026, то найпомітніші зміни відбулися не в усіх категоріях однаково, адже овочі та фрукти дешевшали, тоді як пальне, транспорт і окремі комунальні послуги дорожчали.

Індекс інфляції за серпень 2026 Держстат також показує, що за рік споживчі ціни зросли на 8,1%. Місячна зміна цін виявилася мінімальною, але річне подорожчання залишається помітним.

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