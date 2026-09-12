Пенсії з 1 вересня в Україні: що зміниться та чи буде підвищення
Попри те, що основний етап індексації пенсійних виплат за урядовою постановою №236 завершився ще у березні, з 1 вересня українські пенсіонери продовжуватимуть отримувати раніше встановлені суми.
Жодних нових виплат чи додаткових перерахунків у вересні не очікується. Однак усі фінансові гарантії, підвищення та вікові доплати залишаються чинними.
Пенсії з 1 вересня: мінімальні виплати та доплати за стаж
Збережено розміри мінімальних пенсій, оновлені навесні. Зокрема, для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи виплати становлять:
- I група — 11 041,85 грн;
- II група — 8 838,60 грн;
- III група — 6 808,95 грн.
Також залишаються діяти такі рівні мінімальних пенсій для різних категорій:
- від 65 років (непрацюючі, стаж 30 років для жінок / 35 для чоловіків) та від 80 років (стаж 20/25 років) — 4 213 грн;
- від 70 до 80 років (стаж 30/35 років) — 4 050 грн (якщо стажу менше, сума розраховується пропорційно від цієї бази);
- особи до 70 років (стаж 30/35 років) та люди з інвалідністю I групи — 3 725 грн;
- інші непрацюючі пенсіонери — 3 406 грн.
Пенсії з 1 вересня: щомісячні вікові надбавки
Громадяни, чия загальна пенсія не перевищує 10 340,35 грн, продовжують щомісяця отримувати стандартні вікові доплати:
- від 70 до 75 років — 300 грн;
- від 75 до 80 років — 456 грн;
- понад 80 років — 570 грн.
Нагадуємо, що в межах проведеної індексації мінімальне підвищення становило 100 грн, а максимальний розмір доплати обмежено у розмірі 2 595 грн.