Розмір пенсії за віком залежить від кількох показників, тому однакова кількість років страхового стажу не означає однакову суму виплати для всіх людей. Під час розрахунку враховують страховий стаж, офіційний заробіток людини та середню заробітну плату в Україні за останні три роки, яка застосовується для обчислення пенсії.

Для людей, які виходять на пенсію в різні роки, Пенсійний фонд застосовує відповідний показник середньої зарплати за три календарні роки, що передують року призначення пенсії. Тому рік виходу на пенсію також впливає на підсумковий розрахунок.

Саме через це розмір пенсії людини з однаковим страховим стажем може відрізнятися залежно від того, коли їй призначають виплату. Окрім того, важливо, якою була її офіційна зарплата порівняно із середньою по Україні протягом трудової діяльності.

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Факти ICTV з’ясували, якою буде пенсія, якщо є 25 років офіційного стажу, та як на розмір виплати впливає заробіток.

Коли можна вийти на пенсію, якщо є 25 років стажу

У 2026 році вимоги до страхового стажу залежать від віку, в якому людина виходить на пенсію. Для призначення пенсії у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Якщо людина має від 23 до 33 років страхового стажу, вона набуває право на пенсію за віком у 63 роки.

Отже, якщо на момент досягнення пенсійного віку людина має 25 років страхового стажу, у 2026 році вона може вийти на пенсію за віком у 63 роки.

Проте сам факт наявності 25 років стажу ще не дає відповіді на запитання, якою буде сума щомісячної виплати. Для цього потрібно врахувати також заробіток, який людина отримувала офіційно, та показник середньої зарплати, що застосовується під час призначення пенсії у відповідному році.

25 років стажу: якою буде пенсія та як її порахувати

Для прикладу розглянемо людину, яка виходить на пенсію у 2026 році та має 25 років страхового стажу.

Пенсію за віком розраховують відповідно до формули, визначеної статтею 27 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування:

П = Зп × Кс

де:

П — розмір пенсії;

Зп — заробітна плата, яка враховується для обчислення пенсії;

Кс — коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу залежить від тривалості страхового стажу. За 25 років стажу він становить 0,25.

Заробітна плата для розрахунку пенсії визначається з урахуванням індивідуального коефіцієнта заробітку людини. Він показує співвідношення її офіційної зарплати із середньою заробітною платою по Україні за відповідний період.

Якщо в людини 25 років офіційного стажу, якою буде пенсія: приклад розрахунку

Припустимо, що протягом трудової діяльності офіційна зарплата людини в середньому відповідала середній зарплаті по Україні. У такому випадку індивідуальний коефіцієнт заробітку становитиме 1.

Для призначення пенсії у 2026 році застосовується показник середньої заробітної плати 17 482,87 грн.

Спочатку визначаємо зарплату, яка враховується під час обчислення пенсії:

17 482,87 × 1 = 17 482,87 грн

Після цього застосовуємо коефіцієнт страхового стажу:

17 482,87 × 0,25 = 4 370,72 грн

Отже, за таких умов розрахунковий розмір пенсії становитиме 4 370,72 грн.

Стаж 25 років: якою буде пенсія, якщо зарплата була в півтора раза вищою за середню

Тепер розглянемо людину з такими самими 25 роками страхового стажу, але припустимо, що її офіційна зарплата в середньому була у 1,5 раза вищою за середню по Україні.

У цьому випадку індивідуальний коефіцієнт заробітку становитиме 1,5.

Спочатку визначаємо зарплату, яка враховується для розрахунку:

17 482,87 × 1,5 = 26 224,31 грн

Далі отриману суму множимо на коефіцієнт страхового стажу 0,25:

26 224,31 × 0,25 = 6 556,08 грн

Таким чином, за однакових 25 років страхового стажу, але за офіційної зарплати в півтора раза вищої за середню, розрахунковий розмір пенсії становитиме 6 556,08 грн.

Для порівняння, при зарплаті на рівні середньої по Україні розрахунок дає 4 370,72 грн.

Як перевірити майбутню пенсію

Розрахунок пенсії Пенсійний фонд України проводить автоматично на підставі даних, які є в реєстрі застрахованих осіб. Щоб заздалегідь перевірити, який страховий стаж уже зарахований та які відомості про заробіток є в системі, людина може зайти до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ.

Там можна переглянути інформацію про страховий стаж, заробітну плату та сплату страхових внесків. Пенсійний фонд має спеціальний сервіс Пенсійний калькулятор, який дає змогу розрахувати орієнтовний розмір майбутньої пенсії на підставі наявних у системі даних. Сервіс також показує помісячні коефіцієнти заробітної плати та страховий стаж.

Це має значення для людей, які протягом трудової діяльності отримували частину зарплати неофіційно. Коефіцієнт заробітної плати визначається за кожен місяць страхового стажу. ПФУ порівнює офіційний заробіток людини, з якого сплачувалися страхові внески, із середньою зарплатою в Україні за відповідний місяць. Потім ці місячні коефіцієнти використовуються для визначення індивідуального показника заробітку.

Тому якщо людина фактично отримувала, наприклад, 30 тис. грн, але офіційно їй нараховували лише мінімальну зарплату, для пенсії враховуватиметься саме офіційний заробіток, відображений у системі.

Сума, яку працівник отримував у конверті, не бере участь у розрахунку коефіцієнта заробітної плати. У результаті за такі місяці показник заробітку буде значно нижчим, ніж у людини, яка отримувала високу “білу зарплату”.

Нагадаємо, що з 2 серпня 2026 року діють нові правила підтвердження страхового стажу. Закон України від 9 квітня 2026 року № 4851-IX передбачає, що до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком можуть зараховуватися періоди роботи, за які роботодавець нарахував страхові внески в сумі не меншій за мінімальний страховий внесок та подав відповідну звітність, але не сплатив їх. Це стосується випадків, коли у роботодавця є заборгованість зі сплати внесків.

Тому майбутнім пенсіонерам варто не чекати моменту виходу на пенсію, а періодично перевіряти свої дані в особистому кабінеті ПФУ. Це дає змогу заздалегідь побачити, чи відображаються всі періоди роботи та офіційні доходи, які впливатимуть на майбутню виплату.

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