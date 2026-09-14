Пенсіонери належать до однієї з найбільш соціально вразливих категорій населення, адже після завершення трудової діяльності основним джерелом їхнього доходу стає пенсія. Тому для майбутніх пенсіонерів важливо розуміти, від чого залежить розмір виплати та як на неї впливає страховий стаж.

На суму пенсії за віком впливають одразу кілька показників. Серед них — рік виходу на пенсію, тривалість страхового стажу та заробіток людини протягом трудової діяльності, з якого сплачувалися страхові внески. Важливе значення має і співвідношення зарплати людини із середньою заробітною платою по Україні — так званий коефіцієнт заробітку.

У 2026 році особа, яка має 35 років страхового стажу, може вийти на пенсію за віком у 60 років, оскільки для цього у 2026 році потрібно мати щонайменше 33 роки стажу.

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Однак сам по собі великий страховий стаж не означає, що людина отримуватиме високу пенсію. Не менш важливим є рівень офіційної зарплати, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду.

Тож Факти ICTV розбиралися, якою буде пенсія якщо є 35 років стажу, та як на її розмір впливає заробіток.

Як розраховується пенсія за віком

Якщо в людини 35 років офіційного стажу, якою буде пенсія — насамперед залежить від її офіційного заробітку.

У ПФУ нагадали, що основна формула розрахунку пенсії за віком визначена статтею 27 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Вона має такий вигляд:

П = Зп × Кс

де:

П — розмір пенсії;

Зп — заробітна плата для обчислення пенсії з урахуванням індивідуального коефіцієнта заробітку;

Кс — коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу залежить від тривалості офіційної роботи. У розрахунку за 35 років стажу він становить 0,35.

Тобто порівняно з людиною, яка має 15 років страхового стажу і коефіцієнт 0,15, у випадку з 35 роками застосовується більш високий коефіцієнт — 0,35.

Якою буде пенсія, якщо є 35 років офіційного стажу

Використаємо середню заробітну плату 17 482,87 грн. Це показник середньої зарплати, який використовується під час обчислення пенсії для людей, які виходять на пенсію у 2026 році. Це визначена ПФУ середня заробітна плата за три календарні роки, що передують року призначення пенсії.

Припустимо, що індивідуальний коефіцієнт зарплати у нашому прикладі становить 1,1. Тобто зарплата у особи трохи вища, ніж середня по країні.

Спочатку визначаємо заробітну плату, яка враховується для розрахунку:

17 482,87 × 1,1 = 19 231,16 грн

Далі отриману суму множимо на коефіцієнт страхового стажу для 35 років — 0,35:

19 231,16 × 0,35 = 6 730,91 грн

Отже, за таких умов розрахунковий розмір пенсії становитиме 6 730,91 грн на місяць.

Фактична пенсія залежить від індивідуального коефіцієнта заробітку конкретної людини.

Якою буде пенсія, якщо є 35 років офіційного стажу, але зарплата була вдвічі вищою за середню

Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати визначається окремо за кожний місяць страхового стажу. Для цього зарплату людини за конкретний місяць порівнюють із середньою зарплатою по Україні за відповідний період. Після цього отримані за всі місяці коефіцієнти враховуються під час визначення їхнього середнього значення.

Тобто якщо на початку трудової діяльності людина отримувала офіційну зарплату, яка була нижчою за середню по країні, а згодом перейшла на роботу з вищим заробітком, у загальному розрахунку враховуватимуться показники за весь період. Тому розмір зарплати протягом усієї трудової діяльності має значення для майбутньої пенсії.

Саме тому офіційне працевлаштування та вищий офіційний заробіток безпосередньо впливають на майбутню виплату. Якщо людина протягом тривалого часу отримує офіційну зарплату, яка перевищує середню по Україні, її індивідуальний коефіцієнт заробітку буде вищим.

А це, своєю чергою, збільшує розрахунковий розмір пенсії порівняно з людиною, яка протягом трудової діяльності отримувала невисоку офіційну зарплату.

Щоб побачити, яка буде пенсія, якщо є тільки 35 років стажу та наскільки сильно на майбутню пенсію впливає зарплата, можна розглянути інший приклад.

Припустимо, що протягом трудової діяльності людина отримувала зарплату, яка в середньому була вдвічі вищою за середню зарплату по Україні. У такому випадку індивідуальний коефіцієнт заробітку становитиме 2.

Тоді розрахунок буде таким:

17 482,87 × 2 = 34 965,74 грн

Після цього суму множимо на коефіцієнт страхового стажу 0,35:

34 965,74 × 0,35 = 12 238,01 грн

Отже, за однакового страхового стажу у 35 років, але за коефіцієнта зарплати 2 розрахункова пенсія становитиме близько 12 238 грн.

Для порівняння, при коефіцієнті зарплати 1,1 за тих самих 35 років стажу розрахункова сума становила 6 730,91 грн.

Отже, на розмір пенсії впливає не лише кількість років офіційної роботи. Навіть значний страховий стаж не гарантує високої виплати, якщо офіційний заробіток був невисоким. Вищий офіційний дохід, з якого сплачувалися страхові внески, підвищує розрахунковий розмір пенсії.

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