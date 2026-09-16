Фінансування виплат військовим у вересні 2026 року передбачене окремим рішенням уряду. Йдеться про щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців, а також одноразові виплати у визначених випадках.

Факти ICTV розібралися, чи було фінансування виплат військовим, скільки коштів на це спрямували та в яких числах військовослужбовці отримують грошове забезпечення.

Фінансування виплат військовим у вересні: що відомо

4 вересня 2026 року уряд ухвалив рішення про спрямування 33,6 млрд грн на виплати військовослужбовцям та членам їхніх сімей.

Зараз дивляться

Із цієї суми:

25,9 млрд грн передбачено на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ у вересні;

7,7 млрд грн передбачено на одноразові виплати у разі загибелі військовослужбовця, встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Кошти перерозподілили з резерву, передбаченого для сектору безпеки й оборони.

Коли виплачують грошове забезпечення військовим

Міністерство оборони пояснює, що основне грошове забезпечення військовослужбовцям виплачують до 20 числа поточного місяця за минулий.

Тобто у вересні 2026 року військовослужбовці отримують грошове забезпечення за серпень.

Якщо кошти надходять до військової частини пізніше встановленого строку, виплата проводиться протягом трьох днів після їх надходження.

Єдиного дня, коли гроші одночасно отримують усі військовослужбовці, немає. Конкретна дата зарахування залежить від надходження коштів до військової частини.

Від чого залежить розмір виплат

Міністерство оборони зазначає, що розмір грошового забезпечення залежить від посади, військового звання, тривалості служби, умов її проходження та характеру завдань.

До основних складових належать посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавка за вислугу років. Її розмір становить від 25% до 50% залежно від тривалості служби.

Також військовослужбовцям передбачені додаткові виплати. Серед них, за визначених умов, додаткова винагорода 10 000 грн для тих, хто виконує обов’язки військової служби, але не отримує інших бойових винагород.

Розмір додаткових виплат залежить від виконуваних завдань та умов служби.

В яких числах відбувається фінансування виплат військовим

Основне грошове забезпечення військовослужбовці отримують до 20 числа поточного місяця за попередній, тоді як додаткові та бойові виплати зазвичай надходять після 20-25 числа.

Отже виплата грошового забезпечення за серпень має відбутися до 20 вересня.

Якщо кошти надійшли до військової частини після встановленого строку, виплату проводять протягом трьох днів після їх отримання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.