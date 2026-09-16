Прожитковий мінімум не відповідає дійсності, потрібні зміни – Марченко
- Уряд визнає, що чинний прожитковий мінімум не відображає реальних витрат українців.
- Марченко заявив, що цей показник фактично залишається розрахунковою величиною.
- Наступним кроком має стати зміна підходу до соціальних виплат і самого механізму розрахунку.
Чинний прожитковий мінімум в Україні не відображає реальних потреб громадян, а одним із ключових завдань уряду є відв’язка соціальних виплат від цього показника.
Марченко про прожитковий мінімум і чому він не відповідає фактичному
Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час представлення проєкту державного бюджету у Верховній Раді, нинішній прожитковий мінімум фактично залишається розрахунковою величиною та не відповідає сумі, необхідній людині для життя.
Марченко визнав, що прожити на закладені в ньому кошти практично неможливо. Саме тому уряд працює над зміною підходу до формування цього показника.
– На цю суму коштів можна тільки жити, виживати, і то, напевно, вижити неможливо. Тому він не відповідає дійсності, – зауважив він.
Одним із головних кроків має стати відв’язка різних соціальних виплат від прожиткового мінімуму. За словами очільника Мінфіну, це дозволить у майбутньому визначати його на рівні, який більше відповідатиме фактичним потребам громадян.
Міністр також зазначив, що Кабмін поступово переглядає систему виплат і намагається створити можливості для їх підвищення.
Водночас реалізація таких змін залежить і від підтримки Верховної Ради. Марченко зауважив, що урядові ініціативи у цій сфері не завжди отримують достатню підтримку народних депутатів.