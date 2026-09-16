Тарифи на комуналку з 1 жовтня: скільки коштуватимуть світло, газ і вода
З 1 жовтня 2026 року основні тарифи на комунальні послуги для населення суттєво не змінюються. Водночас для домогосподарств з електроопаленням на опалювальний сезон передбачений пільговий тариф на електроенергію. Вартість газу для клієнтів Нафтогазу також залишається фіксованою.
Тариф на електроенергію з 1 жовтня
Для більшості побутових споживачів вартість світла становить 4,32 грн за 1 кВт·год.
Для споживачів, які використовують електроопалення, з 1 жовтня до 30 квітня діятиме пільгова ціна 2,64 грн за 1 кВт·год за перші 2000 кВт·год на місяць. Якщо місячне споживання перевищить 2000 кВт·год, то обсяг понад цей ліміт складатиме 4,32 грн за 1 кВт·год.
У період з 1 червня до 30 вересня для таких споживачів діє тариф 4,32 грн за весь обсяг використаної електроенергії.
Пільговий тариф поширюється на помешкання з електроопалювальними установками, а також на окремі негазифіковані будинки та квартири, які не мають централізованого або автономного теплопостачання.
Для власників двозонних лічильників діє диференційований тариф:
- у денний час з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год,
- у нічний період з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.
Тарифи на газ у жовтні
Для клієнтів газопостачальної компанії Нафтогаз України тарифний план Фіксований залишається на рівні 7,96 грн за 1 м³.
Ця ціна діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року, тому з 1 жовтня вартість газу для клієнтів цього тарифного плану не зміниться.
Нові клієнти Нафтогазу можуть обрати тариф Фіксований під час оформлення заяви на приєднання. Чинним клієнтам нічого не потрібно робити — цей тариф застосовується автоматично відповідно до умов постачання.
Тарифи на воду у жовтні
Єдиного тарифу на холодну воду для всієї України немає — вартість централізованого водопостачання та водовідведення залежить від конкретного міста і постачальника.
Тому з 1 жовтня суми у платіжках можуть відрізнятися залежно від населеного пункту. Актуальні тарифи споживачам варто перевіряти на сайтах місцевих водоканалів.
Зокрема, у Вінниці діють окремі рішення щодо тарифів та механізмів компенсації різниці в тарифах.
У Львові тариф Львівводоканалу на централізоване водопостачання та водовідведення також змінювався окремим рішенням місцевої влади. Тому дані про вартість води потрібно перевіряти саме для конкретного міста та періоду.
Таким чином, з 1 жовтня найбільш помітна сезонна зміна стосується електроенергії для домогосподарств з електроопаленням.