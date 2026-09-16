З 1 жовтня 2026 року основні тарифи на комунальні послуги для населення суттєво не змінюються. Водночас для домогосподарств з електроопаленням на опалювальний сезон передбачений пільговий тариф на електроенергію. Вартість газу для клієнтів Нафтогазу також залишається фіксованою.

Тариф на електроенергію з 1 жовтня

Для більшості побутових споживачів вартість світла становить 4,32 грн за 1 кВт·год.

Для споживачів, які використовують електроопалення, з 1 жовтня до 30 квітня діятиме пільгова ціна 2,64 грн за 1 кВт·год за перші 2000 кВт·год на місяць. Якщо місячне споживання перевищить 2000 кВт·год, то обсяг понад цей ліміт складатиме 4,32 грн за 1 кВт·год.

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У період з 1 червня до 30 вересня для таких споживачів діє тариф 4,32 грн за весь обсяг використаної електроенергії.

Пільговий тариф поширюється на помешкання з електроопалювальними установками, а також на окремі негазифіковані будинки та квартири, які не мають централізованого або автономного теплопостачання.

Для власників двозонних лічильників діє диференційований тариф:

у денний час з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год,

у нічний період з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Тарифи на газ у жовтні

Для клієнтів газопостачальної компанії Нафтогаз України тарифний план Фіксований залишається на рівні 7,96 грн за 1 м³.

Ця ціна діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року, тому з 1 жовтня вартість газу для клієнтів цього тарифного плану не зміниться.

Нові клієнти Нафтогазу можуть обрати тариф Фіксований під час оформлення заяви на приєднання. Чинним клієнтам нічого не потрібно робити — цей тариф застосовується автоматично відповідно до умов постачання.

Тарифи на воду у жовтні

Єдиного тарифу на холодну воду для всієї України немає — вартість централізованого водопостачання та водовідведення залежить від конкретного міста і постачальника.

Тому з 1 жовтня суми у платіжках можуть відрізнятися залежно від населеного пункту. Актуальні тарифи споживачам варто перевіряти на сайтах місцевих водоканалів.

Зокрема, у Вінниці діють окремі рішення щодо тарифів та механізмів компенсації різниці в тарифах.

У Львові тариф Львівводоканалу на централізоване водопостачання та водовідведення також змінювався окремим рішенням місцевої влади. Тому дані про вартість води потрібно перевіряти саме для конкретного міста та періоду.

Таким чином, з 1 жовтня найбільш помітна сезонна зміна стосується електроенергії для домогосподарств з електроопаленням.

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