Обмін доларів в Україні іноді викликає запитання не лише через стан банкноти чи рік її випуску. Окрема ситуація з невеликими номіналами. Купюри по 1, 5 або $10 трапляються значно рідше за звичні $100, тому у власників таких банкнот виникає питання, а чи приймуть їх у банку або пункті обміну.

Чи можна обміняти долари дрібним номіналом в Україні та які правила діють для таких банкнот, розбиралися Факти ICTV.

Чи приймають банки долари дрібним номіналом

Банкнота номіналом 1, 5 або $10 не стає непридатною для обміну лише через невеликий номінал.

Зараз дивляться

Національний банк України забороняє уповноваженим установам встановлювати обмеження щодо номіналу іноземних банкнот, якщо вони є законним платіжним засобом у відповідній країні.

Ця вимога міститься у пункті 32 Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України.

Отже, окремої заборони на обмін доларів дрібним номіналом в Україні немає. Це стосується банкнот усіх номіналів, які перебувають у законному обігу у США.

Чи приймають обмінники дрібні долари в Україні

Те саме правило поширюється на небанківські установи, які мають право проводити валютно-обмінні операції.

Проте деякі комерційні обмінники або каси можуть неохоче брати дрібні купюри через відсутність здачі чи малу вигоду, проте законодавчої заборони на обмін 1 долара немає.

Але необхідно, щоб банкнота відповідала встановленому зразку та не мала ознак значного зношення або пошкодження. Тобто $5 чи $10 самі по собі не є підставою для операції інкасо.

Окремо НБУ наголошує, що установи не повинні встановлювати обмеження і за роком емісії, якщо банкнота залишається законним платіжним засобом у відповідній країні.

Коли долар можуть прийняти на інкасо

Якщо проблема не в номіналі, а в стані банкноти, діють інші правила. Банкноти зі значними пошкодженнями або ознаками значного зношення приймають на інкасо. Це, наприклад, розірвані або розрізані купюри, банкноти з пошкодженими елементами дизайну та захисту, суттєво зміненим кольором паперу чи зображень, значними плямами, а також обпалені або пропалені.

Такі банкноти передають іноземному банку-кореспонденту для обміну на придатну до обігу валюту. Умови та комісію за інкасо банк визначає самостійно.

Водночас незначні сліди використання не означають, що банкнота непридатна для обміну. До незначного зношення належать, зокрема, локальні потертості, невеликі плями, окремі написи, невеликі надриви чи отвори в межах параметрів, установлених НБУ.

Що робити, якщо не приймають дрібні долари

Якщо банк або обмінник відмовляється приймати справну банкноту через її номінал чи рік випуску, клієнт може звернутися до керівництва установи.

Якщо питання не вирішується, можна подати звернення до Національного банку. Регулятор розглядає такі звернення та перевіряє дотримання уповноваженими установами вимог валютного законодавства.

Отже, долари дрібним номіналом в Україні можна обміняти, якщо вони є законним платіжним засобом у США та відповідають вимогам щодо стану банкноти. Сам номінал $1, $5 або $10 не є підставою для відмови в обміні.

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