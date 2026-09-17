В Україні житлові субсидії на опалювальний сезон розраховують з урахуванням періоду опалення — з 16 жовтня до 15 квітня включно. Водночас важливо вчасно подати документи, адже від дати звернення залежить, з якого місяця призначать виплати.

Для більшості отримувачів житлова субсидія буде перепризначена автоматично.

Коли подавати документи на субсидію

Щоб отримати житлову субсидію з початку опалювального періоду, документи потрібно подати з 1 жовтня до 30 листопада включно. У такому разі виплати призначають із початку опалювального сезону.

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Якщо звернутися за субсидією після 30 листопада, її призначатимуть із місяця, в якому подали заяву.

Куди можна подати заяву на субсидію

Документи на призначення державної допомоги можна подати кількома способами:

особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

поштою — на адресу територіального органу Пенсійного фонду;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний застосунок Пенсійний фонд.

Також звернутися за субсидією можна через уповноважених посадових осіб територіальних громад, центри надання адміністративних послуг та портал Дія.

Для призначення субсидії з початку опалювального сезону враховуватимуть доходи домогосподарства за І та ІІ квартали 2026 року. Для пенсіонерів під час розрахунку братимуть до уваги пенсію у розмірі, нарахованому за серпень 2026 року.

Про які зміни потрібно повідомляти Пенсійний фонд

Одержувачі субсидій повинні повідомляти Пенсійний фонд про зміни у складі домогосподарства, доходах або про інші обставини, які можуть вплинути на право на отримання допомоги.

На це відводиться 30 днів із моменту виникнення відповідних змін.

Порядок призначення житлових субсидій визначений постановою Кабміну №848.

Через що можуть скасувати або зменшити субсидію

Право на житлову субсидію залежить не лише від доходів, а й від майнового стану домогосподарства, повідомляє Пенсійний фонд. Виплату можуть не призначити або припинити, якщо родина відповідає певним критеріям.

Зокрема, субсидію можуть не призначити, якщо:

площа квартири перевищує 130 кв. м, а будинку — 230 кв. м;

у власності є авто віком до п’яти років або ж більше одного транспортного засобу віком до 15 років;

у повнолітніх членів домогосподарства немає доходів або їхній середньомісячний дохід є меншим за мінімальну зарплату, а також за них недостатньо сплачено єдиний соціальний внесок;

член домогосподарства перебував за кордоном сукупно понад 60 днів;

протягом 12 місяців перед зверненням за субсидією була придбана нерухомість, транспортний засіб, цінні папери тощо на суму понад 100 тис. грн;

є прострочена понад три місяці заборгованість за комуналку на суму понад 680 грн;

не повернуто надміру виплачену субсидію за попередні періоди;

заборгованість з аліментів понад три місяці;

у власності родини є більше одного житлового приміщення;

на банківських депозитах є понад 100 тис. грн;

протягом 12 місяців перед зверненням придбано валюту або банківські метали на суму понад 50 тис. грн;

житло, на яке оформлюється субсидія, здається в оренду внутрішньо переміщеній особі, яка отримує допомогу на оплату оренди.

Субсидії в регіонах

До прикладу, у Вінниці через підвищення у липні тарифу на воду до 81,01 грн за кубометр запровадили щомісячну муніципальну компенсацію. Її розмір становить 113,8 грн на одну особу, якщо в помешканні є гаряча вода, або 149,5 грн, якщо такої немає.

Оформити компенсацію можна у Прозорих офісах.

Джерело : Пенсійний фонд

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