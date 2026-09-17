Національний банк України може знизити оцінку зростання реального ВВП країни у 2026 році до 1,1–1,2%. Попередній прогноз регулятора, оприлюднений наприкінці липня, передбачав зростання економіки на 1,8%.

Про це 17 вересня повідомив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський на брифінгу в Києві.

НБУ може знизити прогноз зростання ВВП України

– Ми прогнозували зростання (ВВП у 2026 році, – Ред.) на 1,8% в липні. Однак ситуація динамічна. Ми цілком можемо говорити про те, що така оцінка змістилася близько до 1,1-1,2%, – сказав він.

За словами Лепушинського, на перегляд прогнозу впливають нові руйнування у промисловості та торгівлі через російські обстріли та погіршення ділових очікувань.

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Заступник голови НБУ наголосив, що нинішня оцінка не є остаточною. За підсумками прогнозованого циклу, який завершиться у жовтні, регулятор може оприлюднити інші показники.

Нагадаємо, на початку серпня Державна служба статистики повідомила, що реальний валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2026 року, за оперативною оцінкою, зріс на 0,6% у річному вимірі проти аналогічного періоду 2025 року.

Наприкінці липня НБУ повернув прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році до 1,8%. Такий самий показник регулятор закладав у прогноз у січні, проте у квітні знизив очікування до 1,3%.

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