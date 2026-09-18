У жовтні курс євро в Україні залежатиме від кількох факторів, причому частина з них формується за межами країни. На вартість європейської валюти впливатимуть як ситуація на українському валютному ринку, так і співвідношення євро та долара на світових торгах.

Тому курс євро не обов’язково рухатиметься синхронно з доларом. В Україні на нього впливатиме курс гривні до американської валюти, а вже далі свою роль відіграватиме міжнародна динаміка EUR/USD.

Факти ICTV запитали про ситуацію на валютному ринку та прогноз курсу євро на жовтень у віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова.

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Що впливатиме на курс євро у жовтні

Для євро важлива не лише ситуація в Україні. На його курс безпосередньо впливає співвідношення EUR/USD на світовому валютному ринку.

Це означає, що навіть за відносно стабільного курсу гривні до долара європейська валюта в Україні здатна змінюватися в ціні. Якщо євро зміцнюється або слабшає щодо долара на міжнародному ринку, це позначається і на його гривневому курсі.

Разом із зовнішньою ситуацією залишатимуться важливими українські фактори. Серед них політика НБУ, інфляція, потреби імпортерів у валюті, стан зовнішньої торгівлі та обсяги міжнародного фінансування.

Що буде з курсом євро у жовтні та як на нього впливатимуть події в Україні

Внутрішня ситуація на валютному ринку значною мірою залежатиме від інфляції. У серпні споживчі ціни підвищилися на 0,1% порівняно з липнем, а в річному вимірі зростання становило 8,1%. При цьому овочі сезонно подешевшали на 18,3%, фрукти — на 12%. Вартість яєць зросла на 4%, а пального та мастил — на 8,1%.

Сергій Мамедов оцінює вересневу місячну інфляцію приблизно у 1–1,5%, а річну — у 8,9–9,4%. Якщо у жовтні ціни зростатимуть на 1,5–1,7%, річний показник може піднятися до 9,5–10,3%.

На інфляцію продовжують тиснути наслідки російських ударів по виробництву, логістиці та інфраструктурі, а також збільшення витрат підприємств. Тому подальша зміна цін залишатиметься важливою для валютного ринку.

Як впливатимуть на курс євро ціни на нафту

Ще одним фактором для валютного ринку є ситуація на нафтовому ринку. На початку вересня ціна Brent перевищила $100 за барель. 11 вересня вона становила близько $104,6. Якщо така вартість зберігатиметься, Україні доведеться витрачати більше коштів на імпорт енергоносіїв.

За подальшого загострення ситуації на Близькому Сході ціна нафти здатна наблизитися до $110-120 за барель.

Проте зміни на нафтовому ринку не обов’язково одразу позначаються на попиті на валюту в Україні. Імпортери працюють із запасами, раніше укладеними контрактами та наявною логістикою. Через це реакція валютного ринку може відбутися із затримкою у кілька тижнів або навіть місяць.

Як впливатиме торгівля на курс євро до гривні у жовтні

Суттєве значення матиме і зовнішня торгівля України. За січень-серпень 2026 року країна імпортувала товарів майже на $66,3 млрд. Експорт за цей період перевищив $26,6 млрд. Різниця між обсягами імпорту та експорту наблизилася до $39,7 млрд.

У січні імпорт становив близько $6,7 млрд, тоді як експорт — $3,2 млрд. Відповідно, місячний торговельний дефіцит був на рівні приблизно $3,5 млрд.

Для валютного ринку значний розрив означає стабільну потребу імпортерів у іноземній валюті. Частину цього дефіциту пропозиції покриває Національний банк, продаючи валюту на ринку.

Роль резервів та міжнародної допомоги

На курс гривні впливає і те, наскільки стабільно Україна отримує міжнародне фінансування. На 1 вересня міжнародні резерви становили близько $48,66 млрд. За серпень вони скоротилися приблизно на 5%. Серед причин — менші обсяги зовнішніх надходжень і значні валютні інтервенції НБУ.

Водночас у липневому макроекономічному прогнозі Національного банку зазначалося, що за умови надходження запланованого зовнішнього фінансування міжнародні резерви можуть збільшитися приблизно до $69,7 млрд до кінця 2026 року.

Для валютного ринку має значення не лише сума резервів, а й регулярність надходження міжнародної допомоги. Це забезпечує НБУ ресурсом для валютних інтервенцій і допомагає підтримувати співвідношення попиту та пропозиції.

На українську складову курсу євро також впливає рішення Національного банку щодо монетарної політики.

17 вересня НБУ підвищив облікову ставку до 16%. Після цього гривневі депозити та інші інструменти заощадження в національній валюті стали привабливішими. Це здатне частково зменшити додатковий попит на іноземну валюту.

— У жовтні максимальна дохідність окремих гривневих депозитів може сягати 17,5% річних. Якщо монетарна політика надалі посилюватиметься, верхня межа ставок потенційно може наблизитися до 18%, — розповів Мамедов.

Таким чином, гривневі депозити та ОВДП залишаються для населення альтернативою придбанню іноземної валюти.

Але у випадку з євро є ще один рівень впливу — міжнародний. Навіть за стабільної ситуації на внутрішньому ринку зміни пари EUR/USD здатні позначитися на вартості євро в Україні.

Що буде з курсом євро у жовтні 2026 року

— У жовтні курс євро в Україні переважно перебуватиме в межах 51,8-53 грн/€, — розповів Сергія Мамедов.

На внутрішню частину курсу впливатимуть інфляція, зовнішня торгівля, ціни на пальне, попит імпортерів на валюту, міжнародна допомога та рішення НБУ.

Водночас для євро принципове значення матиме ситуація на світовому ринку. Зміна співвідношення EUR/USD може впливати на гривневу вартість європейської валюти навіть тоді, коли курс гривні до долара залишається відносно стабільним.

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