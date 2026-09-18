Київ та Київську область внесли до переліку територій підвищеного ризику. Уряд ухвалив це рішення 17 вересня 2026 року, коли оновив програму підтримки бізнесу, який потерпає від російських атак.

Цей перелік потрібен не для запровадження якихось нових обмежень для жителів. Він дає бізнесу можливість користуватися державною програмою компенсацій та страхування майна від воєнних ризиків.

Що таке території підвищеного ризику, які регіони входять до переліку у 2026 році та яку допомогу може отримати бізнес, розбиралися Факти ICTV.

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Що таке території підвищеного ризику

Перелік територій підвищеного ризику — це визначений урядом список областей і територій України, де через воєнні дії бізнес має підвищений ризик пошкодження або знищення майна.

Для бізнесу в Україні діє спеціальна державна програма. Її затвердили постановою Кабміну №1541. Програма передбачає два основні види допомоги.

Держава може частково компенсувати вартість майна підприємства, яке було пошкоджене або знищене через війну. Також вона може компенсувати частину вартості страхування майна від воєнних ризиків.

Виплати проводять за гроші державного бюджету. Займається ними Експортно-кредитне агентство (ЕКА).

Саме в цій постанові визначено, які території вважаються територіями підвищеного ризику. Тимчасово окуповані території, для яких не визначена дата завершення окупації, до цього переліку регіонів підвищеного ризик не входять.

Після рішення уряду від 17 вересня 2026 року до нього додали Київ та Київську область.

Перелік територій підвищеного ризику України у 2026 році охоплює:

Дніпропетровську область;

Донецьку область;

Запорізьку область;

Миколаївську область;

Одеську область;

Полтавську область;

Сумську область;

Харківську область;

Херсонську область;

Чернігівську область;

Київську область;

місто Київ.

Проте потрапляння до цього переліку не означає автоматичного визнання всієї області територією бойових дій. Його використовують для роботи саме державної програми підтримки бізнесу.

Перелік територій підвищеного ризику України: що це дає бізнесу

Для підприємців головне те, що на територіях підвищеного ризику працює державний механізм компенсації. Якщо майно підприємства пошкодили або знищили через російську атаку, бізнес за певних умов може отримати часткову компенсацію.

Уряд також розширив перелік майна, яке підпадає під програму. Тепер компенсацію можна отримати, зокрема, за пальне, транспорт для його перевезення та зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи масою понад 7,5 тонни.

Також передбачили компенсацію за рухоме майно, яке бізнес перевозив транзитом через території підвищеного ризику.

Це важливо для підприємств, які працюють із пальним, займаються перевезеннями, логістикою або сільським господарством.

Як працює страхування від воєнних ризиків

Ще один напрям програми — страхування майна. Підприємство страхує своє майно від воєнних ризиків і платить за страховку. Частину цієї суми держава потім компенсує.

Раніше максимальна компенсація страхової премії становила 3 млн грн на рік для одного підприємства. Тепер ліміт збільшили до 5 млн грн.

Тобто одне підприємство може отримати до 5 млн грн компенсації витрат на страхування від воєнних ризиків за рік.

Програму також поширили на орендоване майно. Крім того, уряд спростив вимоги до договорів страхування та документів, які має подавати бізнес.

Саме тому включення Києва та області до переліку територій підвищеного ризику в Україні важливе для місцевих підприємців. Вони отримують доступ до цього механізму на умовах державної програми.

Що змінилося для паливного бізнесу

Окремі зміни стосуються підприємств, які працюють із пальним. До майна, яке можна страхувати з частковою державною компенсацією, додали пальне, а також транспорт, який використовують для його перевезення та зберігання.

Ідеться, зокрема, про паливні резервуари, запаси пального та спеціальний транспорт.

Це дає можливість підприємствам паливного сектору зменшити власні витрати на страхування майна, яке особливо важливе для їхньої роботи.

Від весни російські дрони дедалі частіше атакують українські АЗС. Через удари пошкоджуються та тимчасово припиняють роботу заправки, зокрема у Києві та області. Тому паливний бізнес залишається одним із тих, хто найбільше потерпає від таких атак.

Про удари по київських АЗС, ситуацію на паливному ринку та те, чи можуть вони призвести до дефіциту пального, читайте в нашому експертному матеріалі.

Яку ще допомогу отримує бізнес

Окрім страхування та компенсацій за пошкоджене майно, уряд розширив можливості для отримання пільгових кредитів. Вони стосуються великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості.

Кредитні кошти можна використовувати для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості. Для підприємств оптової та роздрібної торгівлі також передбачили можливість використовувати їх на поповнення оборотних коштів.

Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Мінімальна сума такого кредиту становить 100 млн грн. Для проєктів на прифронтових територіях — 30 млн грн. Максимальний ліміт для групи пов’язаних компаній становить 1 млрд грн.

Гроші також можна спрямувати на підвищення безпеки паливної інфраструктури. Наприклад, на перенесення під землю резервуарів, насосних станцій та систем зберігання пального.

Скільки грошей отримав бізнес

Програма страхування воєнних ризиків для бізнесу працює з 1 січня 2026 року. За даними уряду, станом на 17 вересня за програмою компенсації за пошкоджене або знищене майно погодили 323 заяви на 6,8 млрд грн можливої компенсації.

Ще 195 заяв бізнес подав на компенсацію вартості страхування. За 39 із них ЕКА вже ухвалило рішення про часткову компенсацію. Загальна сума таких виплат перевищила 56 млн грн.

Отже, перелік територій підвищеного ризику у 2026 році потрібен насамперед для того, щоб бізнес у таких регіонах міг послуговуватися державною програмою страхування та компенсацій.

Після розширення переліку ці можливості стали доступними і для підприємств Києва та Київської області.

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