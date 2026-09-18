У жовтні курс долара в Україні формуватиметься під впливом одразу кількох факторів. Серед них інфляція, ціни на пальне, зовнішня торгівля, попит імпортерів на валюту та обсяги міжнародної допомоги.

Проте значну роль відіграватиме політика Національного банку. НБУ продовжує працювати в режимі керованої гнучкості курсу, який дозволяє гривні реагувати на ситуацію на ринку, але дає регулятору можливість стримувати надмірні коливання.

Факти ICTV розпитали про ситуацію на валютному ринку та прогноз курсу долара на жовтень віцепрезидента Асоціації українських банків, голову правління Глобус Банку Сергія Мамедова.

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Тож яким буде курс долара у жовтні 2026 року та чи варто очікувати його різкого зростання, читайте на Фактах ICTV.

Що буде з доларом у жовтні

Мамедов нагадав, що український валютний ринок працює в режимі керованої гнучкості з жовтня 2023 року. Це означає, що курс не є фіксованим, але Національний банк може впливати на ситуацію за допомогою валютних інтервенцій.

Регулятор продає валюту, коли на ринку виникає надмірний попит, і таким чином згладжує різкі коливання. На початку вересня обсяг таких продажів становив близько $1,33 млрд за тиждень. Понад $1 млрд НБУ продавав уже восьмий тиждень поспіль.

Це свідчить про високий попит на іноземну валюту. Водночас регулятор має можливість задовольняти цей попит і не допускати різких змін курсу.

На ринку також зберігається невелика різниця між міжбанківським і готівковим курсами, а також між курсами купівлі та продажу валюти.

Курс долара у жовтні: чого очікувати та що на нього впливатиме

Експерт розповів, що одним із головних факторів залишається інфляція. На ціни впливають російські удари по логістиці, виробництву та інфраструктурі, а також зростання витрат бізнесу.

У серпні споживчі ціни зросли на 0,1% порівняно з липнем і на 8,1% у річному вимірі. Водночас сезонне здешевлення овочів становило 18,3%, фруктів — 12%. Яйця подорожчали на 4%, а пальне та мастила — на 8,1%.

За оцінкою Сергія Мамедова, у вересні місячна інфляція може становити близько 1–1,5%, а річний показник — 8,9–9,4%. У жовтні зростання цін на рівні 1,5–1,7% здатне підняти річну інфляцію до 9,5–10,3%.

— Це попередні оцінки. На кінцевий показник впливатимуть ситуація з енергетикою, наслідки російських атак, логістика та те, яку частину додаткових витрат бізнес закладатиме у ціни, — розповів експерт.

Як впливатиме пальне на курс долара у жовтні

Окремим фактором залишаються ціни на нафту. На початку вересня вартість Brent перевищила $100 за барель, а 11 вересня ціна становила близько $104,6.

Для українського валютного ринку важливо, наскільки довго нафта залишатиметься вище $100. У разі подальшого загострення ситуації на Близькому Сході ціна може наблизитися до $110-120 за барель.

Вплив подорожчання нафти на курс гривні не обов’язково буде миттєвим. Імпортери враховують уже укладені контракти, наявні запаси та логістику, тому підвищений попит на валюту може проявитися із затримкою у кілька тижнів або навіть місяць.

Проте якщо високі ціни на нафту збережуться, імпортерам знадобиться більше валюти для розрахунків. Це здатне посилити тиск на міжбанківський ринок.

Імпорт залишається важливим фактором

Ще один чинник — зовнішня торгівля України. За січень-серпень 2026 року імпорт становив майже $66,3 млрд, тоді як експорт перевищив $26,6 млрд. Таким чином, торговельний розрив наблизився до $39,7 млрд.

Лише у січні імпорт становив близько $6,7 млрд, а експорт $3,2 млрд. Дефіцит торгівлі за місяць становив близько $3,5 млрд.

Для валютного ринку це означає, що надходжень від експортерів недостатньо для покриття потреб імпортерів. Структурний дефіцит валюти значною мірою компенсує Національний банк.

Чи вистачить НБУ резервів

Важливе значення для стабільності гривні мають міжнародні резерви та регулярність надходження зовнішньої допомоги.

Станом на 1 вересня міжнародні резерви України становили близько $48,66 млрд. У серпні вони скоротилися приблизно на 5%. Серед причин — зменшення обсягів зовнішніх надходжень та значні валютні інтервенції НБУ.

Водночас у липневому макроекономічному прогнозі НБУ зазначалося, що за умови надходження запланованого зовнішнього фінансування резерви можуть зрости приблизно до $69,7 млрд до кінця 2026 року.

Для валютного ринку важливий не лише загальний обсяг резервів, а й регулярність міжнародних надходжень. Вони дають НБУ ресурс для проведення валютних інтервенцій та підтримки збалансованого ринку.

Як на долар вплине ставка НБУ

Окремим інструментом залишається монетарна політика. 17 вересня Національний банк підвищив облікову ставку до 16%. Це зробило гривневі депозитні інструменти та інші заощадження у гривні більш привабливими, що може частково стримувати попит населення на іноземну валюту.

За оцінкою Сергія Мамедова, у жовтні максимальні ставки за окремими гривневими депозитами можуть становити до 17,5% річних. У разі подальшого посилення монетарної політики верхня межа ставок потенційно може наблизитися до 18%.

Для валютного ринку важливо й те, що гривневі депозити та ОВДП залишаються альтернативою купівлі валюти. Водночас дорожче фінансування може впливати на темпи банківського кредитування.

Прогноз курсу долара у жовтні 2026 року

За оцінкою Сергія Мамедова, у жовтні курс долара переважно перебуватиме в межах 44,6-45,4 грн/$.

На динаміку впливатимуть інфляція, ціни на пальне, ситуація із зовнішньою торгівлею, попит на валюту з боку імпортерів, міжнародна допомога та перебіг війни.

Водночас важливим стабілізатором залишається політика керованої гнучкості НБУ. Регулятор має можливість впливати на співвідношення попиту та пропозиції валюти за допомогою інтервенцій. Тому у жовтні різкої зміни курсового тренду не очікується.

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