У суботу, 19 вересня, в Україні не будуть застосовані заходи з обмеження постачання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Графіки відключення світла 19 вересня: що відомо

Водночас українців закликають за можливості користуватися потужними електроприладами у денні години – з 11:00 до 15:00.

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Увечері, з 18:00 до 22:00, споживачів просять ощадливо використовувати електроенергію.

Нагадаємо, внаслідок російських атак фіксувалися чергові знеструмлення в Одеській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях.

Водночас споживання електроенергії в Україні знизилося. Цьому сприяла сонячна погода у більшості регіонів, завдяки якій побутові сонячні електростанції працювали ефективніше, а споживання із загальної мережі зменшилося.

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