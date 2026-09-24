Росія системно атакує українську телекомунікаційну інфраструктуру. 23 вересня під час удару по Києву було пошкоджено дата-центри, що вплинуло на роботу інтернет-провайдерів UTELS та Павутина. Через пошкодження обладнання у частини користувачів виникли перебої з інтернетом.

Факти ICTV розбиралися, що буде з цінами на інтернет в Україні та чи подорожчають домашній і мобільний зв’язок.

Що буде з цінами на інтернет

Власник київського інтернет-провайдера UTELS Олександр Полюдов прогнозує суттєве зростання цін за користування інтернетом. Про це він розповів в коментарі dev.ua.

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За його словами, провайдерам, які забезпечують резервне живлення та дублювання каналів зв’язку, дедалі складніше працювати за тарифами 300-350 грн на місяць.

— Треба очікувати збільшення вартості за послуги інтернету. Провайдери, які забезпечують сталість мереж, резерв живлення і резерв каналів звʼязку, не можуть надалі надавати інтернет за 300-350 грн. Буде суттєве підвищення цін, — сказав Полюдов.

Він також вважає, що провайдерам, які не вкладають достатньо коштів у стійкість мереж, буде складніше конкурувати на ринку. А попит на підключення до компаній із більш надійною інфраструктурою може зрости.

Тобто ціна на інтернет може збільшитися через зростання витрат самих провайдерів. Йдеться про резервне живлення, дублювання каналів, обладнання та відновлення мереж після атак.

Чи зростуть ціни за інтернет та мобільний зв’язок

Про проблеми з телекомунікаційною інфраструктурою в ефірі Суспільного розповів представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков.

За його словами, росіяни зараз атакують великі дата-центри та центри зв’язку в Києві. Через пошкодження обладнання трафік доводиться переводити на інші точки. Це може призводити до перевантаження каналів і перебоїв у роботі мереж.

Він очікує проблеми зі зв’язком. Вони будуть хоча б тому, що просто фізично треба переключитись з однієї точки присутності в іншу. Коли дисбаланс в системі й весь трафік з одної йде в іншу, забиваються канали зв’язку, починаються збої. Плюс фізично нищаться сервери.

Фроленков не виключає, що надалі атаки можуть поширитися і на західні регіони України. Він радить мати резервні варіанти зв’язку, зокрема SIM-карти двох різних мобільних операторів та, за можливості, двох домашніх інтернет-провайдерів.

Чи подорожчає мобільний зв’язок

Витрати зростають не лише у провайдерів домашнього інтернету. Атаки на центри зв’язку та іншу телекомунікаційну інфраструктуру створюють додаткове навантаження і для мобільних операторів.

Фроленков зазначив, що компаніям доводиться вкладати значні кошти у підтримання роботи мереж та відновлення пошкодженої інфраструктури. Це також створює передумови для зростання вартості послуг.

Розмір тарифів залежатиме від витрат конкретної компанії та її інвестицій у резервування мережі.

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