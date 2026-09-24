Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення восьмої регулярної виплати в межах фінансового механізму Ukraine Facility. Загальний обсяг траншу сягає майже €3 млрд, а частину грошей уперше нададуть за новою кредитною програмою.

Про це повідомили пресслужба Ради ЄС та прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Рада ЄС схвалила виплату Україні

До фінансування України через інструмент Європейського Союзу вперше долучилася країна, яка не входить до ЄС — Норвегія.

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У Раді ЄС підтвердили, що Україна задовільно виконала необхідні умови та реформи, передбачені планом України для отримання цього траншу. Фінансування в межах Ukraine Facility прямо прив’язане до реалізації Києвом реформ та інвестиційних кроків.

Близько €800 млн з виділеної суми у майже €3 млрд вперше нададуть у межах Ukraine Support Loan — кредитного механізму ЄС, створеного для фінансування нагальних бюджетних та оборонних потреб України у 2026–2027 роках.

Паралельно Рада ЄС ухвалила рішення про залучення додаткового внеску від Норвегії. Осло виділить 1 млрд норвезьких крон як безповоротну фінансову допомогу в межах першого компонента програми Ukraine Facility.

Норвегія стала першою державою поза межами Євросоюзу, яка спрямувала фінансові ресурси безпосередньо через цей європейський механізм.

Надані Норвегією гроші будуть використані для підтримки функціонування українських державних органів, забезпечення надання критично важливих соціальних та адміністративних послуг населенню, а також реалізації ключових реформ, зафіксованих у плані України.

Корецький додав, що ця підтримка є важливою для забезпечення фінансової стійкості України та спроможності держави продовжувати працювати в умовах повномасштабної війни.

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