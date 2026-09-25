Росія б’є не лише по складах із продуктами харчування, технікою та іншими товарами. Під ударами опиняються і фармацевтичні склади, де зберігаються медикаменти для аптек та лікарень.

Лише за вересень російські атаки знищили або пошкодили щонайменше кілька великих об’єктів фармацевтичної логістики. Серед них були складські комплекси на Київщині, у Києві та в Одесі.

Під удар потрапив склад одного з найбільших дистриб’юторів лікарських засобів в Одесі. А 23 вересня Росія атакувала фармацевтичний завод Дарниця в Києві.

Зараз дивляться

Наслідки атак уже відчувають в аптеках. Окремі препарати то зникають із продажу, то знову з’являються. Через пошкодження складів і порушення звичних маршрутів постачання імпортні ліки надходять із затримками. Найбільше проблем зараз виникає з окремими препаратами, які люди приймають постійно, зокрема гормональними засобами для щитоподібної залози.

Чи зростуть ціни на ліки в Україні та чи зміниться асортимент в аптеках, читайте на Фактах ICTV.

Чи буде дефіцит ліків в Україні

Директор Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов в ефірі телемарафону Єдині новини пояснив, що говорити про загальний дефіцит медикаментів в Україні підстав немає. За його словами, країна має можливість досить швидко перебудувати логістику, зокрема через близькість до європейського кордону. Для цього вже є досвід мобільних аптек та доставки препаратів Укрпоштою.

Імпортери та виробники вже розосереджують запаси, зберігаючи ліки на менших складах. Великі міжнародні компанії також мають можливість тримати частину запасів у ЄС та завозити в Україну меншими партіями. Це дозволяє не залежати від одного великого складського комплексу.

Подібний досвід Україна вже мала на початку повномасштабної війни. Тоді після знищення складів і розриву логістичних ланцюгів держава спростила ввезення окремих препаратів, пришвидшила їхнє розмитнення та дозволила за спрощеною процедурою реєструвати ліки, які мали сертифікати в ЄС, США та Японії. Це допомогло скоротити дефіцит, який виник на початку великої війни.

Чи подорожчають ліки в Україні

Що буде з цінами на ліки, розповів голова правління Європейської фармацевтичної асоціації Олександр Комаріда в ефірі Київ 24.

За його словами, втрати через російські атаки, додаткові витрати на зберігання та доставлення призведуть до підвищення цін на ліки в Україні. Точний відсоток здорожчання Комаріда не називає, оскільки для кожного препарату ситуація буде різною.

Комаріда пояснив, чому здорожчають ціни на ліки. Він наголосив, що поступово дорожчати передусім будуть імпортні препарати.

На їхню ціну впливають складніша логістика, курс долара, нові правила ввезення та вартість пального. Фармкомпанії, за його словами, намагатимуться стримувати зростання вартості, оскільки різке подорожчання зменшує доступність лікування для людей.

Які ліки зникнуть з полиць та чи варто купувати медикаменти про запас

За словами Комаріди, найбільш вразливими є препарати, які люди приймають постійно. Через перебої з постачанням та ажіотажний попит окремі позиції можуть тимчасово зникати з аптек.

У вересні вже повідомляли про проблеми з деякими гормональними препаратами для щитоподібної залози. Зокрема, в окремих аптеках було складно знайти препарати з левотироксином. При цьому Комаріда наголошує, що говорити про загальний дефіцит таких ліків поки що зарано, адже препарати залишаються на складах, а необхідні постачання продовжуються.

Саме тому Комаріда не радить людям скуповувати медикаменти, які їм зараз не потрібні. Масовий ажіотаж здатен лише швидше спорожнити аптечні полиці.

Інша справа — люди з хронічними захворюваннями, які щодня приймають призначені лікарем препарати. Їм Комаріда радить мати запас необхідних ліків приблизно на два-три місяці.

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