У жовтні вечорами вже стає прохолодніше, але коли саме в будинках увімкнуть опалення, поки що сказати складно. Тому багато хто на цей час використовує електрообігрівачі, каміни чи інші прилади, щоб зігрітися.

А це означає більше споживання електроенергії та, відповідно, більші суми у платіжках. Тож перед початком нового місяця українців цікавить, скільки коштуватиме світло і чи не доведеться платити більше.

Однак для частини домогосподарств жовтень важливий не лише через питання вартості електрики. З 1 жовтня починають діяти сезонні пільгові умови для будинків з електроопаленням та окремих багатоквартирних будинків.

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Яким буде тариф на електроенергію з 1 жовтня 2026 року та скільки коштуватиме 1 кВт·год, розбиралися Факти ICTV.

Скільки коштуватиме 1 кВт електроенергії з жовтня 2026 року

Тариф на електроенергію для населення з 1 жовтня залишиться на рівні 4,32 грн за кВт·год.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованого тарифу для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року включно.

Відповідне рішення закріплене постановою Кабміну №530. Нею до постанови КМУ №483 внесли зміни та продовжили строк дії фіксованих цін із 30 квітня до 31 жовтня 2026 року.

Тому у жовтні за звичайного побутового споживання діятиме така сама ціна, як і раніше, а саме 4,32 грн за 1 кВт·год.

Кінцева сума у платіжці, звичайно, залежатиме від того, скільки електроенергії використало домогосподарство протягом місяця.

Тариф на світло з 1 жовтня для будинків з електроопаленням

Для споживачів, які мають електроопалення, з 1 жовтня починається пільговий період.

Якщо протягом місяця використано до 2 000 кВт·год включно, весь цей обсяг оплачуватиметься за ціною 2,64 грн за кВт·год.

Якщо споживання перевищить 2 000 кВт·год на місяць, обсяг понад встановлений поріг оплачуватиметься вже за тарифом 4,32 грн за кВт·год. Такий порядок передбачений для домогосподарств, які використовують електричне опалення.

Пільговий тариф на світло з 1 жовтня 2026 року також поширюється на побутових споживачів у багатоквартирних будинках, які не газифіковані та не мають централізованого або автономного теплопостачання і використовують електроенергію для опалення. Для них також встановлено ціну 2,64 грн за кВт·год у межах 2 000 кВт·год на місяць.

Тобто вартість електроенергії з 1 жовтня залежатиме не лише від загального фіксованого тарифу, а й від того, чи належить домогосподарство до категорії, для якої передбачена сезонна пільга.

Як платити менше за електроенергію

Окремо варто враховувати спосіб обліку електроенергії. За наявності двозонного лічильника споживач може оплачувати електроенергію за різними коефіцієнтами залежно від часу доби.

У нічні години, з 23:00 до 07:00, застосовується коефіцієнт 0,5 від фіксованої ціни. За тарифу 4,32 грн це становить 2,16 грн за кВт·год.

У решту годин діє повна фіксована ціна, а саме 4,32 грн за кВт·год. Такий порядок передбачений правилами диференційованого обліку електроенергії.

Отже, за умови двозонного лічильника частину побутових приладів, наприклад пральну машину чи бойлер, можна використовувати вночі та платити за спожиту електроенергію за нижчим коефіцієнтом.

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