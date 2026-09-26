Деякі пенсіонери та інші категорії громадян мають право на додаткові виплати у 2026 році. Частину з них Пенсійний фонд нараховує автоматично, для деяких потрібно звернутися із заявою та підтвердити право на допомогу.

Факти ICTV розібралися, яку допомогу можуть отримувати пенсіонери у 2026 році, кому передбачені доплати та які виплати можна оформити.

Допомога пенсіонерам у 2026 році: хто отримає додаткові гроші

Однією з виплат, яку проводять у серпні, є разова грошова допомога до Дня Незалежності України. Її розмір залежить від статусу людини.

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Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, які стали особами з інвалідністю, отримують від 2 700 до 3 100 грн залежно від групи інвалідності.

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів та дітям, які народилися в таких місцях, передбачено по 1 000 грн.

Люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримують 3 100 грн.

Для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також для дружин і чоловіків померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни або учасників бойових дій, які не одружилися вдруге, передбачено 650 грн.

Ще одна категорія — учасники війни, колишні в’язні концентраційних таборів, люди, яких насильно вивозили на примусові роботи, а також діти партизанів і підпільників. Для них розмір виплати становить 450 грн.

Яку допомогу можуть отримати пенсіонери у 2026 році: вікові надбавки

Окремі види допомоги пенсіонерам у 2026 році пов’язані з віком. Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років і більше, встановлюють щомісячну компенсаційну виплату. Її призначають автоматично, якщо пенсія людини не перевищує 10 340,35 грн.

Розмір доплати становить:

300 грн — людям віком від 70 до 75 років;

456 грн — від 75 до 80 років;

570 грн — пенсіонерам віком понад 80 років.

Ці суми не додаються одна до одної. Після досягнення наступного віку розмір компенсації збільшується до встановленого для відповідної категорії.

Проте, якщо 70 років людині виповнилося 20 числа, за цей місяць доплату нарахують лише за період від дня народження до кінця місяця. Повну суму пенсіонер отримає вже з наступного місяця.

Перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів

Працюючі пенсіонери також можуть отримати перерахунок виплат за додатковий страховий стаж.

Право на такий перерахунок виникає, якщо після призначення пенсії або попереднього її перерахунку людина набула щонайменше 24 місяці страхового стажу. Якщо стажу менше, але після попереднього перерахунку минуло не менш як два календарні роки, перерахунок також можливий.

У такому разі ПФУ враховує додатково набутий страховий стаж, а показник заробітної плати може залишитися без змін.

Сума підвищення для кожного пенсіонера буде різною. Вона залежить від тривалості додаткового стажу та заробітку, з якого сплачувалися страхові внески. Під час перерахунку застосовують варіант, який є вигіднішим для пенсіонера: враховують лише додатковий стаж або стаж разом із заробітком після призначення пенсії чи попереднього перерахунку.

Має значення і дата звернення. Якщо заяву подати до 15 числа включно, пенсію перерахують з першого числа поточного місяця. Якщо звернутися після 15 числа, то перерахунок проведуть з першого числа наступного місяця.

Доплата на дітей для непрацюючих пенсіонерів

Серед виплат, які можуть отримувати пенсіонери, є також доплата за утримання неповнолітніх дітей.

За інформацією Пенсійного фонду України, непрацюючі пенсіонери можуть отримувати виплати за кожну дитину віком до 18 років, якщо вона перебуває на їхньому утриманні.

Для призначення виплати потрібно підтвердити факт утримання дитини. Пенсіонеру знадобляться паспорт, реєстраційний номер платника податків, трудова книжка, свідоцтво про народження дитини та документи, які підтверджують її перебування на утриманні.

Якщо пенсіонер офіційно працевлаштується або зареєструється як ФОП, виплату припиняють. Також вона припиняється після досягнення дитиною 18 років.

Доплата багатодітним матерям до пенсії

Окрема виплата передбачена для матерів, які народили та виховали до шестирічного віку п’ятьох або більше дітей.

Ця доплата призначається відповідно до Закону України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною. Її розмір визначають у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році такий прожитковий мінімум становить 2 595 грн. Розмір доплати залежить від кількості дітей і становить від 35% до 40% цієї суми.

За п’ятьох дітей мати отримує додатково 908 грн, а за десятьох і більше — максимальні 1 038 грн на місяць.

Чорнобильці можуть отримати додатково 2 595 грн

Ще один вид підтримки передбачений для окремих непрацюючих пенсіонерів зі статусом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Йдеться про людей, які проживали на територіях, що підлягали безумовному (обов’язковому) або гарантованому добровільному відселенню.

За інформацією Пенсійного фонду України, враховується проживання на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або в період до 1 січня 1993 року.

У 2026 році розмір цієї щомісячної виплати становить 2 595 грн.

Для людей, у яких немає необхідних відомостей у державних реєстрах, передбачили механізм їх підтвердження через спеціальні комісії при обласних військових адміністраціях.

Це може стосуватися випадків, коли людина втратила паспорт, у державних реєстрах немає інформації про її місце проживання, вона змінювала місце проживання або проживала разом із батьками без окремої реєстрації.

Для підтвердження права на виплату документи в межах цього механізму можна подати до 30 вересня 2026 року.

Які виплати можуть отримувати пенсіонери у 2026 році до опалювального сезону

Окремо зараз готуються програми допомоги українцям до зими. Йдеться, зокрема, про грошову допомогу на придбання палива для опалення.

Така підтримка особливо важлива для мешканців прифронтових і постраждалих від війни громад. Проте умови, перелік отримувачів та порядок виплати залежать від конкретної програми й організації, яка її фінансує.

Тому пенсіонерам та іншим громадянам, які потребують допомоги перед опалювальним сезоном, варто стежити за оголошеннями Пенсійного фонду, органів місцевої влади та міжнародних гуманітарних організацій.

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