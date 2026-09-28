Лише одна година простою бізнесу через російські атаки завдає економіці України збитків приблизно на 2 млрд грн.

Про це заявив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко в інтерв’ю виданню Forbes Ukraine.

Одна година простою коштує майже 2 млрд грн

Точно оцінити прямий та опосередкований вплив російських обстрілів на внутрішній валовий продукт (ВВП) України наразі дуже складно через комплексні перебої з постачанням, блокування експорту та вимушені простої підприємств.

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Однак розрахунки профільного міністерства свідчать про те, що лише одна година простою через ворожі атаки завдає економіці збитків приблизно на 2 млрд грн.

За словами Кравченка, наразі немає точної статистики щодо кількості підприємств, які повністю зупинили діяльність або релокувалися після обстрілів, адже ситуація змінюється буквально щогодини.

Загальні макроекономічні очікування також зазнають суттєвих корекцій у бік погіршення. Зокрема, початок 2026 року проходив із прогнозом зростання ВВП на рівні 2,4%, проте вже в середині року показник переглянули до 1,6%.

За підсумками другого півріччя 2026 року прогнозується подальше зниження темпів зростання ще на 0,5%, припустив міністр.

За його словами, у державному бюджеті на 2027 рік закладено песимістичний сценарій із зростанням на рівні 1,3%, однак станом на зараз розглядається потенційний перегляд цього показника в бік скорочення ще на 0,3–0,5%.

Міністр зазначив, що за підсумками року найбільші надходження до бюджету забезпечує аграрний сектор завдяки хорошим показникам урожаю.

— Але якщо почнуться системні атаки на елеватори та інфраструктуру, то і це може змінитися. Це демонструє, наскільки вразливою залишається економіка в умовах повномасштабної війни, — підсумував Кравченко.

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