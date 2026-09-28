Усі фінансові гарантії, підвищення та вікові надбавки до пенсій, встановлені під час основного етапу індексації за урядовою постановою №236, продовжують діяти з 1 жовтня. Жодних нових додаткових перерахунків чи автоматичних виплат у цьому місяці не передбачено — громадяни отримуватимуть раніше затверджені суми.

Мінімальні виплати пенсій з 1 жовтня

Всі оновлені навесні розміри мінімальних пенсій залишаються чинними. Зокрема, мінімальні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи становлять:

I група — 11 041,85 грн;

II група — 8 838,60 грн;

III група — 6 808,95 грн.

Для інших категорій пенсіонерів продовжують діяти такі рівні мінімальних виплат:

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особи від 65 років (непрацюючі, за наявності страхового стажу 30 років у жінок та 35 років у чоловіків) та громадяни від 80 років (зі стажем 20 та 25 років відповідно) — 4 213 грн;

особи віком від 70 до 80 років (зі стажем 30/35 років) — 4 050 грн (у разі меншого стажу сума виплати розраховується пропорційно від цієї бази);

громадяни віком до 70 років (зі стажем 30/35 років) та люди з інвалідністю I групи — 3 725 грн;

інші категорії непрацюючих пенсіонерів — 3 406 грн.

Пенсії з 1 жовтня: щомісячні вікові доплати

Українські пенсіонери, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн, продовжують щомісяця отримувати стандартні вікові надбавки:

від 70 до 75 років — 300 грн;

від 75 до 80 років — 456 грн;

понад 80 років — 570 грн.

У Пенсійному фонді України нагадують, що під час проведеної індексації мінімальна сума підвищення була встановлена на рівні 100 грн, а максимальний розмір доплати обмежений сумою 2 595 грн.

Фото : Факти ICTV

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