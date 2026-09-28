Світовий ринок нафти знову опинився під тиском геополітичної турбулентності. Через загострення військового конфлікту на Близькому Сході ціни на чорне золото стрімко пішли вгору, досягнувши позначки $100–102 за барель. Це одразу потягнуло за собою подорожчання пального і на українському ринку.

Про те, що буде з цінами на бензин у жовтні, чи може додатково здорожчати дизельне пальне та які чинники формуватимуть прогноз цін на АЗС у жовтні 2026 року, в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

Чи буде зростання цін на пальне у жовтні

За словами експерта, головним драйвером зростання цін на пальне є зовнішній ринок і загострення ситуації на Близькому Сході. Це вже третій стрибок цін на нафту від початку року.

Зараз дивляться

— Причина одна — це Близький Схід. Наразі ми бачимо, що США активно домінують у цьому військовому конфлікті, і, на жаль, це напряму впливає на вартість бареля. Останній тиждень нафта основної марки продається по $100–102 за барель, що приблизно на 30% вище, ніж було на початку липня, — зазначає Олександр Сіренко.

Подорожчання сировини миттєво підняло котирування і на готові нафтопродукти в Європі. Оскільки Україна повністю залежить від імпорту, пальне завозиться в країну вже з додатковою націнкою.

Крім зовнішнього ринку, на внутрішній бізнес негативно впливає безпекова ситуація в Україні — зокрема, регулярні повітряні тривоги, які зупиняють роботу заправок та знижують загальні обсяги продажів.

Що буде з цінами на бензин у жовтні 2026

Сьогодні гуртова вартість бензину А-95 на кордоні становить близько 83 грн/л. За нормальних ринкових умов (ураховуючи логістику та націнку мереж у 10–15 грн) роздрібна ціна мала б сягати 93–98 грн/л, а в окремих випадках і більше.

Втім, на станціях ціни на бензин у жовтні тримаються в межах 98–99 грн/л завдяки внутрішнім домовленостям.

— Я бачу, що трейдери домовилися з урядом про стримування цін. Саме тому ми не бачимо позначок вищих за 98–99 грн за літр на 95-й бензин. Проте преміальні марки з присадками та високооктановий А-98 чи А-100 вже перетнули позначку у 100 грн. На них немає акценту з боку держави, тому ціни виставляються суто за ринковими показниками, — розповів аналітик.

Ціни на дизель у жовтні

Ситуація з дизельним пальним залишається складнішою, ніж із бензином. Вже зараз гуртові ціни на дизель у жовтні впритул наблизилися до роздрібних.

— Оптові ціни на дизель знаходяться в діапазоні 91–95 грн за літр. Наприклад, в Одеській області дизель на кордоні коштував по 95 грн — такого в історії ще не було, це нові антирекорди. Різниця у кілька гривень між оптом і стелою взагалі не покриває витрат АЗС. Бували дні у вересні, коли заправки торгували практично в мінус або в нуль, — наголошує Сіренко.

Експерт зазначив, що вартість пального напряму залежить від подій в Ормузькій протоці. Якщо сторони конфлікту досягнуть перемир’я і заблокована нафта вийде на ринок, котирування швидко підуть донизу.

— Як стрімко нафта виросла, так вона може і впасти — не лише до $70 за барель, а й до $60 чи навіть $50. Проте заправки не зможуть миттєво знизити ціни на стелах, адже їм спочатку потрібно реалізувати той ресурс, який був закуплений на піку за рекордними гуртовими цінами, — пояснює фахівець.

Експерт додає, що такі високі ціни на АЗС неминуче призведуть до скорочення споживання: у населення та бізнесу просто немає можливості купувати пальне в попередніх обсягах.

Чи має Україна механізми стримування здорожчання пального?

Наразі єдиним дієвим механізмом в Україні залишається неофіційна кулуарна домовленість між урядом і ринком. Власних запасів чи перероблення країна під час війни не має, тому на 100% інтегрована у світовий ринок, де зараз потерпають від високих цін і країни ЄС, і США.

Водночас за словами Олександра Сіренка, держава могла б застосувати гнучкіші економічні важелі, які використали європейські сусіди.

— Усі європейські країни знизили або врегулювали податки на літрі. Україна у цю гру грати не стала. Для мене досі дивно, чому так. Можна було б зробити плаваючу ставку акцизу: коли нафта дорога — акциз знижується, коли повертається до норми — акциз зростає. Це дало б змогу скинути 5–10 грн на літрі та зафіксувати прогнозовану ціну для споживача.

Аналітик підкреслив, що поточні високі ціни на нафтопродукти вже закладаються у собівартість української агропродукції. Оскільки аграрії купували дороге дизельне пальне під час посівної навесні, а тепер задорого збирають урожай, це неминуче призведе до зростання цін на базові продукти — пшеницю, гречку та цукор.

Якщо ситуація на зовнішньому ринку не стабілізується, чи буде зростання цін на пальне у жовтні вище за нинішні позначки, залежатиме від витривалості трейдерів.

Найбільш вірогідний сценарій на жовтень із пальним — утримання цін у районі 100 грн за літр бензину та дизеля шляхом мінімальної маржі заправок.

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