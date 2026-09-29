Всеукраїнська благодійна організація Карітас України оголосила про старт третього кола грантової підтримки для чинних мікро-, малих та середніх підприємств у межах проєкту Remarket.

Ініціатива створена для підприємців, які працюють у сферах бджільництва, швейного виробництва, пекарства або суміжних напрямах та прагнуть зробити наступний крок у розвитку власної справи, повідомляє Caritas Ukraine.

Розмір грантової допомоги та умови використання

У межах третього етапу програми підприємці можуть отримати мікрогранти до 237 тис. грн (до оподаткування).

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Кошти можна спрямувати на придбання нового виробничого обладнання, модернізацію наявного обладнання та інші витрати, які передбачені умовами програми.

У благодійній організації наголошують, що мікрогрант не призначений для покриття щоденних операційних витрат підприємства.

Критерії та вимоги до кандидатів

Цього разу від учасників вимагають не просто вказати необхідні матеріальні цінності, а детально обґрунтувати доцільність інвестицій.

Підприємці мають чітко пояснити проблему чи можливість на поточному етапі, заплановані зміни, а також очікуваний результат (збільшення виробництва або продажів, зростання продуктивності, вихід на нові ринки, створення робочих місць).

Подати заявку можуть підприємства, які відповідають наступним вимогам:

працюють понад 6 місяців у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській або Хмельницькій областях;

працюють у сфері бджільництва, швейного виробництва, пекарства або суміжних галузях;

мають клієнтів та фіксують продажі;

мають чіткий план розвитку та розуміння необхідності залучення коштів;

готові брати участь у плануванні, навчанні та звітуванні.

Окрему увагу під час відбору приділятимуть підприємствам, які розширюють комерційні зв’язки, а також бізнесам, якими володіють чи управляють жінки, молодь, люди старшого віку, ветерани, люди з інвалідністю та представники етнічних меншин.

Як подати заявку та дедлайни

Реєстраційні анкети для кожної області розміщені в документі Запрошення до подання заявок.

Також для учасників підготовлено роз’яснення у документі Поширені запитання щодо мікрогрантової підтримки.

Дедлайн подачі заявок: до неділі, 11 жовтня, включно.

Відбір кандидатів є конкурентним, тому подання заявки не гарантує отримання коштів.

Про проєкт Remarket

Remarket — це трирічна ініціатива, спрямована на підтримку сталого розвитку бізнесів та сприяння економічному відновленню України.

Проєкт реалізується Карітас України у партнерстві з Caritas Schweiz, Caritas-Spes Ukraine та SPARK. Фінансування здійснюється Швейцарським агентством з розвитку та співробітництва (SDC) і If! Foundation, а також за підтримки Caritas Österreich, Cordaid та Trocaire.

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