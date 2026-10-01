Пенсії з 1 жовтня: які виплати та вікові доплати отримають українці
Усі фінансові гарантії, підвищення та вікові надбавки до пенсій, встановлені під час основного етапу індексації за урядовою постановою №236, продовжують діяти з 1 жовтня. Жодних нових додаткових перерахунків чи автоматичних виплат у цьому місяці не передбачено — громадяни отримуватимуть раніше затверджені суми.
Мінімальні виплати пенсій з 1 жовтня
Всі оновлені навесні розміри мінімальних пенсій залишаються чинними. Зокрема, мінімальні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи становлять:
- I група — 11 041,85 грн;
- II група — 8 838,60 грн;
- III група — 6 808,95 грн.
Для інших категорій пенсіонерів продовжують діяти такі рівні мінімальних виплат:
- особи від 65 років (непрацюючі, за наявності страхового стажу 30 років у жінок та 35 років у чоловіків) та громадяни від 80 років (зі стажем 20 та 25 років відповідно) — 4 213 грн;
- особи віком від 70 до 80 років (зі стажем 30/35 років) — 4 050 грн (у разі меншого стажу сума виплати розраховується пропорційно від цієї бази);
- громадяни віком до 70 років (зі стажем 30/35 років) та люди з інвалідністю I групи — 3 725 грн;
- інші категорії непрацюючих пенсіонерів — 3 406 грн.
Пенсії з 1 жовтня: щомісячні вікові доплати
Українські пенсіонери, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн, продовжують щомісяця отримувати стандартні вікові надбавки:
- від 70 до 75 років — 300 грн;
- від 75 до 80 років — 456 грн;
- понад 80 років — 570 грн.
У Пенсійному фонді України нагадують, що під час проведеної індексації мінімальна сума підвищення була встановлена на рівні 100 грн, а максимальний розмір доплати обмежений сумою 2 595 грн.