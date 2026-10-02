Багато українських батьків щодня користуються автомобілем, щоб відвезти дітей до школи, дитячого садочка, на гуртки чи у справах. Навіть звичайна коротка поїздка містом вимагає дотримання правил дорожнього руху.

Штраф можна отримати не лише за перевищення швидкості чи неправильне паркування. Окремі вимоги стосуються і перевезення дітей в автомобілі. Зокрема, батьків часто цікавить, чи можна садити дитину на переднє сидіння та за яких умов це дозволено.

Факти ICTV з’ясовували, чи можна возити дитину на передньому сидінні в автокріслі та яких правил при цьому потрібно дотримуватися.

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Чи можна перевозити дитину на передньому сидінні авто

Перевозити дитину на передньому сидінні автомобіля можна не в усіх випадках. Правила залежать від віку та зросту дитини, а також від того, чи використовується дитяча утримувальна система.

Згідно з чинними Правилами дорожнього руху, дітей зі зростом менше 150 см не можна перевозити без дитячої утримувальної системи. Вона має відповідати зросту та вазі дитини й використовуватися відповідно до інструкції виробника. Дитина під час поїздки повинна бути пристебнута в такій системі.

У МВС повідомили, що при цьому ПДР встановлюють окреме правило щодо місця встановлення автокрісла чи іншої утримувальної системи. За загальним правилом її розміщують не на першому ряду сидінь.

У Патрульній поліції розповіли, що виняток передбачений для дітей до трьох років. Таку дитину можна перевозити на передньому сидінні легкового автомобіля в утримувальній системі, якщо вона встановлена проти напрямку руху. Фронтальну подушку безпеки цього місця потрібно обов’язково вимкнути, якщо автомобіль нею обладнаний. Це передбачено пунктом 21.13 ПДР.

— Найбезпечнішим місцем вважається середнє місце на задньому сидінні. Якщо ви встановлюєте крісло на передньому сидінні, а це дозволено лише для дітей до 3 років у кріслі “обличчям назад”, обов’язково вимкніть фронтальну подушку безпеки, — повідомляє патрульна поліція.

Тому дитину віком від трьох років, яка має зріст менше 150 см, перевозити на передньому сидінні в автокріслі не можна, адже утримувальну систему для неї потрібно встановлювати не в першому ряду.

Якщо ж дитина вже має зріст 150 см або більше, вимога про використання дитячої утримувальної системи на неї не поширюється. Відповідно, вона може їхати на передньому сидінні зі стандартним ременем безпеки.

Також заборонено перевозити дітей на руках, як на передньому, так і на задньому сидінні. Патрульна поліція наголошує, що дитина має бути належним чином зафіксована під час кожної поїздки.

Чи є штраф за перевезення дитини на передньому сидінні

За порушення правил перевезення дітей передбачена адміністративна відповідальність за статтею 121 КУпАП.

Розмір штрафу за перевезення дитини на передньому сидінні автомобіля визначається залежно від того, чи це перше порушення водія, чи він уже притягувався до відповідальності за таке порушення протягом року.

Який штраф за перевезення дитини на передньому сидінні авто:

Перше порушення карається штрафом 510 грн, що передбачено частиною 10 статті 121 КУпАП. Саме за цією нормою патрульні, зокрема, притягують водіїв, які порушують вимоги щодо перевезення дітей.

Якщо таке порушення водій вчинить повторно протягом року, штраф становитиме 850 грн. Це передбачено частиною 11 статті 121 КУпАП.

Отже, штраф за перевезення дитини на передньому сидінні автомобіля накладається не завжди, адже значення має вік та зріст дитини. Відповідальність настає за порушення правил її перевезення.

Якщо дитина має зріст менше 150 см, для неї потрібна відповідна утримувальна система, а правила її встановлення залежать від віку. Для дитини до трьох років перевезення на передньому сидінні допускається лише за спеціальних умов.

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