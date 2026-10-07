Кава в Україні за останні два роки суттєво подорожчала. На її вартість вплинули як внутрішні економічні чинники, так і світові ціни на кавову сировину. У 2025 році вартість сировини на міжнародних ринках фактично подвоїлася порівняно з 2024 роком.

У 2026 році ситуація на світовому ринку дещо змінилася, адже ціни на сировину знизилися приблизно на 25% від пікових значень. Проте це поки не означає повернення кави до колишньої вартості.

На світовому ринку зберігається напружена ситуація із запасами арабіки, а ціни залишаються чутливими до врожаю та постачань із країн-виробників.

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Що буде з цінами на каву та який продукт обирають українці, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ціни на каву в Україні: чому продукт подорожчав

Як розповіла заступниця генерального директора з розвитку бізнесу та маркетингу Ascania FMCG Інна Сірченко для видання NV, за останні два роки український ринок кави відчув одночасно вплив внутрішньої інфляції та високої вартості сировини на світовому ринку.

У 2025 році ціни на кавову сировину досягли пікових значень, фактично подвоївшись проти 2024 року. У 2026-му вони знизилися приблизно на чверть від максимальних рівнів, однак залишаються важливим фактором для формування вартості готової продукції.

При цьому українці не стали масово відмовлятися від кави через її подорожчання. Аналітика Ascania FMCG показує, що протягом останніх п’яти років споживання кави в Україні в розрахунку на одну людину зростає.

Однак поведінка покупців змінилася. За даними Інни Сірченко, у першому півріччі 2026 року споживання кави в дешевшому ціновому сегменті в національних мережах збільшилося на 20% проти аналогічного періоду 2025 року.

Середній ціновий сегмент зріс на 7%, тоді як преміальний лише на 2%. Тож покупці стали уважніше стежити за своїми витратами. Вони не обов’язково обирають найдешевшу каву, але дедалі частіше порівнюють ціну та якість і менше готові переплачувати лише за відомий бренд.

Через це українські споживачі стали легше переходити між торговими марками та пробувати нові продукти.

Український ринок кави змінюється

Ще одна тенденція стосується імпорту. За перше півріччя 2026 року Україна імпортувала 30,2 тис. тонн кави. За аналогічний період 2024 року цей показник становив 30 тис. тонн.

Але змінилася структура імпорту. Постачання необсмаженої кави збільшилися з 13,3 до 15,7 тис. тонн, тобто на 18%. Її частка в загальному імпорті зросла з 44% до 52%.

За оцінкою Сірченко, це вказує на розвиток українського виробництва. Усе більше зеленої кави завозять як сировину, а обсмаження, виробництво та пакування готової продукції відбуваються вже в Україні.

На ринку відповідно з’являється більше локальних брендів, які конкурують не лише ціною, а й якістю.

Скільки коштує кава: українці економлять не на всіх форматах

Зміни в поведінці покупців помітні не лише у виборі цінового сегмента. Українці одночасно почали активніше купувати окремі формати кави, які не належать до найдешевших.

У першому півріччі 2026 року споживання кави в капсулах збільшилося на 28%, а продажі у гривневому вираженні зросли на 40%.

Ще швидше зростала категорія дріп-кави. Її споживання збільшилося на 171%, а продажі у гривні зросли приблизно на 200%.

На перший погляд, це суперечить переходу частини покупців у дешевший сегмент. Насправді українці стали вибірковішими щодо того, за що саме готові платити більше.

Кава може коштувати дорожче, якщо покупець отримує разом із нею зручність, швидкість приготування або стабільний результат. Тому одна й та сама людина може купувати дешеву каву для щоденного використання і обирати капсули чи дріп у ситуаціях, де важливі швидкість та зручність.

Що відбувається з цінами на каву у світі

На світовому ринку ситуація залишається неоднозначною. Видання Reuters повідомило, що трейдери готуються поставити значні обсяги бразильської арабіки на склади біржі ICE. Це важливо для ринку, оскільки запаси сертифікованої арабіки на ICE впали до менш ніж 220 тис. мішків. Це найнижчий рівень за 26 років.

Саме дефіцит запасів на біржових складах залишається однією з причин, чому ціна арабіки тримається на високому рівні. У липні ф’ючерси піднімалися вище $3,5 за фунт, а у вересні залишалися близько $3 за фунт.

Трейдери очікують постачань близько 300 тис. мішків. Проте цього недостатньо, щоб повернути запаси до рівня, який учасники ринку вважають комфортним, але збільшення біржових запасів здатне чинити тиск на ціни.

Скільки коштує 1 кг якісної кави в Україні та світі

Станом на 7 жовтня 2026 року світові ціни на зелену каву (необсмажені зерна) за ф’ючерсними контрактами на міжнародних біржах становлять близько $6,53 за 1 кг арабіки та $3,58 за 1 кг робусти.

Ми перевірили актуальні ціни на зернову каву в Україні. За 1 кг продукції покупцям доводиться платити приблизно від 580 до 1 500 грн. Вартість залежить від складу та якості зерна, ступеня обсмаження, бренду і фасування.

На ринку широко представлені суміші арабіки та робусти, тому сама назва сорту не завжди визначає кінцеву ціну. Має значення і співвідношення цих двох видів кави. Адже арабіка дорожча, а додавання робусти дає змогу знизити вартість суміші. Також ціна за кілограм може відрізнятися залежно від того, продається кава в упаковці 1 кг чи меншими пачками.

Чому ростуть ціни на каву у світі

Однією з головних причин високих цін залишається низький рівень запасів. На нього вплинули затримки зі збиранням урожаю та проблеми, пов’язані з екстремальними погодними умовами.

На ринку очікують збільшення пропозиції бразильської кави. Reuters звертає увагу на різке зростання постачань бразильської кави до Бельгії, зокрема у серпні вони збільшилися на 245,3% у річному вимірі — до 31,5 тис. тонн.

Якщо значні обсяги кави справді потраплять до біржових запасів, це здатне послабити ціновий тиск.

Що буде з цінами на каву до кінця 2026 року

Наразі світові ціни на кавову сировину вже відійшли від пікових значень 2025 року. Очікуване збільшення постачань із Бразилії також здатне послабити тиск на ринок.

З іншого боку, біржові запаси арабіки залишаються дуже низькими. Тому будь-які проблеми з новим урожаєм або постачаннями здатні знову підтримати високі ціни.

Для України це означає, що вартість кави залежатиме не лише від міжнародних котирувань. Важливими залишатимуться курс валют, витрати імпортерів і виробників та поведінка українських покупців.

За даними Інни Сірченко, український споживач уже пристосовується до високої вартості кави, тому він частіше обирає доступніші бренди, переходить між торговими марками, купує каву різних форматів залежно від ситуації та водночас не відмовляється від самого продукту.

Тому головна зміна на українському ринку полягає не лише у вартості кави. Змінюється те, як українці готові за неї платити.

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