Для внутрішньо переміщених осіб жовтень 2026 року почався вже в межах нового періоду державної підтримки. У вересні уряд продовжив програму допомоги на проживання, тому частина ВПО й надалі отримує щомісячні виплати.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про фінансування ВПО в жовтні 2026 року, який зараз діє період допомоги та коли проводять виплати.

Що змінилося у виплатах ВПО з осені 2026 року

На початку вересня Кабінет міністрів продовжив період надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Постанова КМУ №1087 передбачила можливість продовження виплат ще на один шестимісячний період для ВПО, які відповідають установленим вимогам.

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Тому в жовтні діє вже шостий шестимісячний період виплат. Він охоплює час від 1 вересня 2026 року до 28 лютого 2027 року.

Загальну кількість шестимісячних періодів, протягом яких можна отримувати допомогу за правилами програми, збільшили з п’яти до шести. Окремо уряд врегулював продовження допомоги для дітей із сімей ВПО, яким виплату призначили без урахування доходів батьків. Для них продовження на наступний період також передбачене автоматично.

Сама програма допомоги на проживання визначена постановою Кабміну №332.

Скільки отримують ВПО у жовтні

Розмір допомоги на проживання у жовтні не переглядали.

Для дітей та осіб з інвалідністю передбачено 3 000 грн на місяць, для інших отримувачів — 2 000 грн. Кошти призначаються кожному члену сім’ї, який має право на відповідну допомогу.

При цьому продовження виплати залежить від того, чи відповідає сім’я вимогам, визначеним порядком надання допомоги. Зокрема, для більшості отримувачів під час продовження враховується сукупний дохід.

У 2026 році граничний середньомісячний дохід на одну особу для відповідної категорії становить 10 380 грн. Для окремих категорій ВПО діють інші правила, зокрема допомога може продовжуватися без урахування доходу.

Чи було фінансування ВПО в жовтні 2026 року

Жовтневе фінансування Пенсійний фонд України розпочав на початку місяця. Ще 1 жовтня ПФУ повідомив, що фінансування виплат за жовтень планують розпочати саме цього дня.

У ПФУ розповіли, що станом на 7 жовтня 2026 року виплатний процес триває. На соціальні допомоги та інші виплати вже профінансовано 0,4 млрд грн. Також на цю дату спрямовано 22,7 млрд грн на пенсії, 1,5 млрд грн на житлові субсидії та пільги та 1,7 млрд грн на страхові виплати.

Отже, станом на 7 жовтня фінансування жовтневих соціальних виплат уже здійснюється, а кошти на допомогу ВПО проходять у межах відповідного виплатного процесу.

Коли прийдуть виплати ВПО в жовтні 2026 року

Точний день, коли гроші побачить конкретний отримувач, залежить від проходження платежу та етапу фінансування. Виплати проводять упродовж місяця, тому кошти не обов’язково надходять усім ВПО в один день.

Основні виплатні періоди припадають на 15 та 28 число місяця. Тому для тих, кому допомогу продовжено і хто має право на виплату, зарахування коштів відбувається у межах відповідного етапу фінансування.

Що робити, якщо допомога ВПО не надійшла

Для ВПО, яким допомогу продовжують автоматично та які відповідають вимогам програми, подавати нову заяву лише через початок чергового шестимісячного періоду не потрібно. Проте у разі відсутності очікуваної виплати варто звернутися до Пенсійного фонду та з’ясувати причину.

Якщо автоматичного продовження не відбулося, орган ПФУ може перевірити право сім’ї на допомогу та документи, необхідні для її призначення.

Отже, фінансування виплат у жовтні 2026 року вже розпочалося. Для ВПО діє шостий шестимісячний період допомоги — з 1 вересня 2026 року до 28 лютого 2027 року. Сума виплат залишається на рівні 2 000 грн для інших отримувачів і 3 000 грн для дітей та осіб з інвалідністю.

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