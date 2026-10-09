Хліб залишається одним із базових продуктів у споживчому кошику українців. Попри достатні запаси зерна в країні, ціни на хліб продовжують зростати.

Факти ICTV дізнавалися, чи буде зростання цін на хліб до кінця року.

Скільки коштує хліб в Україні

Станом на жовтень 2026 року ціни на хліб залежать від виробника, ваги виробу та торговельної мережі.

Зараз дивляться

Орієнтовні ціни на популярні види хліба:

Батон Рум’янець нарізаний, 450 г — близько 36,99 грн.

Батон Київський Нарізний, 500 г — 41,95-42,50 грн.

Пшеничний нарізаний хліб, 650 г — близько 44,99 грн.

Хліб Кулиничі пшеничний подовий, 600 г — 55,11-56,69 грн.

Пшеничний хліб Цар Хліб нарізаний, 600 г — близько 57,77 грн.

Хліб Київхліб Столичний житній, 475 г — близько 28,90 грн.

Житній хліб Столичний, 950 г — близько 51 грн.

Житній хліб Riga Бородинівський, 300 г — близько 59,80 грн.

Тостовий хліб Кристинопіль Тостовий ніжний, 300 г, в АТБ — близько 20,90 грн зі знижкою.

Тостовий хліб Київхліб або Цар Хліб, 330-350 г — приблизно 31-38,90 грн.

Хліб грузинський, 400 г — близько 32,90-34,90 грн.

Хліб Boulangerie Фітнес у Сільпо — близько 40,04 грн.

Чому хліб дорожчає, якщо зерна достатньо

Цьогорічний урожай пшениці в Україні залишається значним. За оцінкою UkrAgroConsult, прогноз виробництва пшениці на сезон 2026/27 становить 25,6 млн тонн. Проте достатня кількість зерна не означає автоматичного зниження вартості хліба в магазинах.

Голова асоціації Борошномели України Родіон Рибчинський пояснював, що пшениця нового врожаю коштує дешевше, ніж торік.

Однак для виробництва хліба зерно спочатку потрібно доставити на підприємство, підготувати до перероблення, змолоти на борошно, а потім виготовити хліб й доправити готову продукцію до магазинів. На кожному з цих етапів виникають додаткові витрати.

За словами Рибчинського, млини не переходять на пшеницю нового врожаю відразу після жнив. Переробники поступово додають її до помельних партій, продовжуючи використовувати зерно попереднього врожаю, придбане за вищими цінами. Повний перехід на нову сировину очікується не раніше листопада.

Тому навіть зниження вартості зерна не гарантує швидкого здешевлення борошна. На кінцеву ціну також впливають витрати на електроенергію, транспортування, підготовку зерна, оплату праці та роботу обладнання.

Що буде з цінами на хліб до кінця року

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує подальше подорожчання хліба. В коментарі Укрінформу він повідомив, що за дев’ять місяців 2026 року хліб в Україні подорожчав на понад 10%, а до кінця року його вартість може зрости ще на 5-6%.

За словами експерта, із 2024 року ціни на хліб у середньому збільшуються приблизно на 1,5-2% щомісяця. Цьогорічна динаміка продовжує цю тенденцію.

Марчук наголосив, що вартість зерна становить приблизно 12% ціни готового хліба. Решта припадає на логістику, зарплати, енергоносії, валютний курс та інші складові виробництва. Саме тому наявність достатньої кількості пшениці не зупиняє подорожчання готової продукції.

Експерт також зазначив, що для внутрішнього споживання Україні потрібно близько 6 млн тонн пшениці, тоді як виробництво становить майже 25 млн тонн. Тож підстав очікувати дефіциту хліба через нестачу зерна він не бачить.

Отже, до кінця 2026 року ціни на хліб можуть зрости ще на 5-6%. На вартість продукції впливатимуть насамперед виробничі та логістичні витрати, а не лише ціна пшениці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.