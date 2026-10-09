Через постійні російські удари українці змушені готуватися до зими та спрямовувати значну частину сімейного бюджету на необхідні витрати. Заощаджувати доводиться і на продуктах, покупці скорочують витрати на м’ясо, зокрема на ковбаси та інші вироби з переробленого м’яса.

Факти ICTV дізнавалися, скільки зараз коштує кілограм свинини, яловичини, курятини та індички в українських супермаркетах та чи очікується підвищення цін на м’ясо до кінця 2026 року.

Ціни на мʼясо в Україні

Ми перевірили ціни на м’ясо в онлайн-каталогах популярних українських продуктових мереж. Станом на 9 жовтня 2026 року ціни на м’ясо відрізняються залежно від виду продукту, частини туші, виробника та торговельної мережі.

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Скільки коштує курятина

Курятина залишається доступнішою за яловичину, однак ціна залежить від частини туші та виробника:

У Novus кілограм курячого стегна коштує 124 грн, гомілки 124 грн, тушки 111 грн, а філе 239 грн. Філе торгової марки Наша Ряба в цій мережі коштує 249 грн/кг.

У Metro філе Нашої Ряби коштує 307 грн/кг, стегно 240,24 грн/кг, а гомілка 167 грн/кг.

В АТБ охолоджена куряча тушка Наша Ряба коштує 120,89 грн/кг, грудна частина 175,89 грн/кг, а філе курчат-бройлерів Чебатурочка 207,89 грн/кг. Ціни залежать від обраного магазину та наявності товару.

У Varus охолоджене куряче філе коштує 194,90 грн/кг, а куряча четвертина за акційною ціною 89,50 грн/кг.

Скільки коштує яловичина

Яловичина коштує дорожче за курятину та більшість наведених позицій свинини. Кілограм яловичого гуляшу в середньому коштує 499,50 грн, а ребер 304,25 грн.

У Novus яловичий гуляш коштує 479 грн/кг, ребра 309 грн/кг. У Megamarket гуляш коштує 520 грн/кг, а ребра 299,50 грн/кг.

Скільки коштує свинина

Ціна свинини також залежить від відрубу. Кілограм грудинки в Novus коштує 199 грн, у Metro 202,80 грн, а в Auchan 215,90 грн. Свиняча лопатка в цих мережах коштує відповідно 229 грн, 186,16 грн і 247,90 грн за кілограм.

Ошийок обходиться дорожче: у Novus він коштує 319 грн/кг, у Metro 321,36 грн/кг, а в Megamarket 379 грн/кг. Середня ціна ошийка за моніторингом становить 339,79 грн/кг.

В АТБ охолоджена свиняча лопатка Глобино коштує 230,59 грн/кг. У Varus свиняча лопатка без кістки коштує 179,90 грн/кг, стегно без кістки 204,90 грн/кг, а ошийок без кістки 309,90 грн/кг.

Скільки коштує м’ясо індика

Вартість індички залежить від частини туші. В онлайн-каталозі Metro філе індика Натурвіль коштує 398,52 грн/кг за акційною ціною, стегно 301,32 грн/кг, а гомілка 171,72 грн/кг.

Що буде з цінами на м’ясо в Україні восени

У жовтні 2026 року роздрібні ціни на яловичину, свинину та курятину можуть зрости до 3%. Такий прогноз озвучила провідна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець у коментарі виданню Главред.

За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у продуктових супермаркетах у жовтні 2026 року на основні види м’яса, яловичину, свинину та курятину, можливе підвищення роздрібних цін до 3%, розповіла експертка.

За її словами, у вересні єдиної тенденції на ринку не було, адже одні види м’яса дорожчали, тоді як інші дешевшали. На осінню вартість продукції впливатимуть ціни на зернові та фактичний урожай, оскільки корми формують близько 70% собівартості м’яса.

Чи подорожчає свинина до кінця 2026 року

Окремий прогноз щодо свинини оприлюднив виконавчий директор асоціації М’ясної галузі Микола Бабенко. У коментарі виданню Delo він зазначив, що до кінця 2026 року свинина в роздрібній торгівлі може подорожчати на 3-5%. Але закупівельні ціни на свиней живою вагою залишатимуться під тиском дешевого імпорту, надлишкової пропозиції та ризику поширення африканської чуми свиней.

За словами Бабенка, за січень-серпень 2026 року Україна імпортувала 26,9 тис. тонн свинини, у 1,8 раза більше, ніж за аналогічний період торік. Велика пропозиція імпортної продукції стримує можливості для зростання закупівельних цін на внутрішньому ринку.

Експерт прогнозує поступове підвищення роздрібних цін на свинину до кінця року без різкого стрибка. На вартість також впливатимуть сезонний попит перед новорічними святами та валютний курс.

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