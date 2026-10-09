Інфляція впливає на повсякденні витрати українців, зокрема на купівлю продуктів харчування. За вересень 2026 року ціни на продукти здебільшого зросли, хоча окремі категорії, зокрема фрукти та овочі, подешевшали.

Факти ICTV дізнавалися, чи зростуть ціни на шоколад та як змінюється ситуація на світовому ринку какао-бобів.

Ціни на шоколад в Україні

Ми перевірили вартість плиткового шоколаду популярних виробників в онлайн-каталогах АТБ, VARUS і METRO. Ціни залежать від бренду, ваги плитки, виду шоколаду та наявності акцій.

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Для порівняння взяли молочний шоколад Milka і продукцію Roshen:

У мережі АТБ молочний шоколад Milka з альпійським молоком у плитці вагою 90 г коштує 93,50 грн. У VARUS така сама плитка зазначена за ціною 89,20 грн.

В онлайн-каталозі METRO молочний шоколад Milka з кремово-полуничною начинкою вагою 90 г коштує 97,52 грн. Ціна на плитку з цілими лісовими горіхами становить 130,38 грн.

У METRO чорний шоколад Roshen Classic із вмістом какао 56% у плитці вагою 90 г коштує 73,67 грн. Молочний шоколад Roshen Nut із цілим фундуком у такій самій вазі продається за 94,87 грн.

Різниця у вартості пояснюється не лише видом шоколаду, а й складом. У продукції з горіхами додатково оплачуються інгредієнти, а рецептура та частка какао-продуктів також впливають на кінцеву ціну.

Що буде з цінами на шоколад до кінця 2026 року

До кінця року на вартість шоколаду впливатимуть ціни на какао-боби та цукор, витрати на виробництво, пакування й доставку. Проте зміни на світових товарних ринках не означають подорожчання кожної плитки в українських магазинах.

Що відбувається на ринку какао-бобів

Ситуація на світовому ринку какао залишається неоднозначною. За даними Reuters, лондонські ф’ючерси на какао знизилися на 2,5%, до £3 863 за тонну, а нью-йоркські впали на 2,4%, до $5 222 за тонну.

Тиск на котирування створювали значні поточні запаси та очікування більш збалансованого світового ринку в сезоні 2026/27 після надлишку пропозиції в попередньому сезоні.

Однак ризики для майбутнього врожаю зберігаються. У вересні фермери в Кот-д’Івуарі, найбільшому виробнику какао у світі, повідомляли про недостатні опади в основних регіонах вирощування. Тривала посуха може погіршити розвиток плодів і вплинути на обсяги майбутнього врожаю.

Чи зростуть ціни на шоколад через подорожчання цукру

Ще один чинник, який впливатиме на собівартість шоколаду, це ціна цукру. За прогнозом щодо українського ринку, скорочення площ під цукровими буряками може зменшити обсяг виробництва нового сезону.

Якщо закупівельні ціни на цукор зростатимуть, це створюватиме додатковий тиск на витрати кондитерських виробників. Проте кінцева ціна шоколаду залежить і від інших складових.

Прогноз цін на шоколад до нового року

Станом на жовтень 2026 року є підстави очікувати, що витрати виробників шоколаду залишатимуться чутливими до змін цін на сировину та логістику. На ринку какао короткострокове зниження котирувань поєднується з ризиками для майбутнього врожаю, а на українському ринку цукру прогнозується можливе скорочення пропозиції.

Президент асоціації Укркондпром Олександр Балдинюк у коментарі виданню World of Packaging пояснив, що на собівартість шоколаду впливають ціни на імпортні какао-продукти, складні жири та еквіваленти какао-масла. За його словами, світові ціни на какао стабілізувалися, але залишаються високими.

Українські виробники також витрачають більше на логістику, електроенергію, паливо, паковання та персонал. Через війну галузь стикається з перебоями електропостачання, кадровим дефіцитом і логістичними труднощами. Проте виробники не можуть повністю перекласти зростання витрат на покупців, тому шукають способи оптимізувати виробництво та рецептури.

На ціни на шоколад впливатиме й сезонний фактор. Перед Новим роком попит на кондитерські вироби зростає, адже шоколад часто купують для дитячих подарунків. Через підвищений попит у цей період можливе сезонне подорожчання продукції.

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