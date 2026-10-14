Осінь принесла щедрий урожай фруктів, тому українці зараз можуть купувати сезонні яблука, груші та сливи за відносно доступними цінами. Це також вдалий час для тих, хто планує готувати варення, компоти та інші домашні заготівлі на зиму.

Факти ICTV дізнавалися, скільки коштують фрукти в українських супермаркетах у жовтні 2026 року та що буде з цінами до кінця року.

Ціни на фрукти в Україні сьогодні

Ми перевірили ціни в популярних торговельних мережах і з’ясували, скільки зараз коштують яблука, банани та апельсини. Вартість залежить від сорту, якості продукції, магазину та обсягу покупки.

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Ціни на яблука

Яблука залишаються одними з найдоступніших сезонних фруктів. В АТБ найдешевші яблука невеликого розміру коштують від 19,90 грн/кг. Але ціна залежить від сорту.

Наприклад, яблука Гала в АТБ продають за ціною від 24,90 до 43,90 грн/кг. Інші сортові яблука коштують від 24,90 до 56,90 грн/кг, а Голден — від 20,90 до 56,90 грн/кг.

У Metro українські яблука діаметром від 60 мм коштують приблизно 31,78–32 грн/кг. Яблука Голден і Ред Чіф можна придбати орієнтовно за 42 грн/кг. Вартість яблук Гала преміального сегмента сягає близько 67 грн/кг.

Отже, ціни на яблука в Україні суттєво різняться залежно від сорту та якості. Найдешевші варіанти підійдуть для повсякденного споживання або переробки, а дорожчі сорти можна обрати для зберігання чи подавання до столу.

Ціни на банани

Банани належать до імпортних фруктів, тому їхня вартість залежить не лише від пропозиції на українському ринку, а й від курсу валют та витрат на доставку:

За результатами нашого моніторингу, в АТБ кілограм бананів коштує 59,90 грн.

У Varus ціна становить 54,90–74,90 грн/кг.

У Metro — близько 59,50 грн/кг, а в Сільпо — 65,40 грн/кг.

У Novus банани продають за ціною від 59,89 до 74,99 грн/кг.

Ціни на апельсини

Апельсини, як і банани, Україна імпортує. Тому ціни на них залежать від закупівельної вартості за кордоном, валютного курсу та логістичних витрат.

В АТБ кілограм апельсинів коштує близько 59,90 грн, у Сільпо — 83 грн/кг. У Metro ціни стартують від 49,90 грн/кг і сягають приблизно 60 грн/кг залежно від обсягу покупки.

Що буде з цінами на фрукти до кінця 2026 року

Подальша динаміка цін залежатиме від походження фруктів, витрат на зберігання та транспортування, а також ситуації на валютному ринку.

Українські яблука, груші та сливи зараз перебувають у сезоні збору врожаю або завершують його. Велика пропозиція допомагає стримувати ціни. Проте з наближенням зими ситуація поступово змінюватиметься.

Фермери відбиратимуть найкращі яблука для тривалого зберігання. Для цього потрібні спеціальні складські приміщення, контроль температури та належні умови, які допомагають зберегти якість продукції. У холодний період зростають і витрати на електроенергію для підтримання необхідного температурного режиму.

До вартості фруктів також додаються витрати на сортування, пакування, зберігання та доставку до торговельних мереж. Тому в міру скорочення пропозиції свіжого врожаю ціни на окремі сезонні фрукти зростут.

Що буде з цінами на яблука

За даними Української аграрної конфедерації, протягом останнього тижня оптові ціни на яблука в Україні знизилися до 20–30 грн/кг.

Аналітики пояснюють здешевлення яблук для переробки обмеженнями, які Польща запровадила щодо українського яблучного концентрату. Через це українським переробникам стало складніше збувати продукцію на європейському ринку, що позначилося на закупівельних цінах на сировину.

Для порівняння, оптові ціни на груші становлять 40–80 грн/кг, а на виноград 50–110 грн/кг. Проте сезонні фрукти, зокрема нектарини, сливи та ягоди, дорожчають у міру завершення основного періоду збору врожаю. Але велика пропозиція врожаю поки що дає змогу утримувати ціни на доступному рівні.

За словами Максима Гопки, аналітика Українського клубу аграрного бізнесу, у 2026 році врожай яблук в Україні кращий, ніж торік. Через низьку врожайність восени 2025 року ціни на них були у 2,5 раза вищими, ніж роком раніше. Цього сезону підстав для повторення такого сценарію наразі немає.

Аналітик у коментарі РБК-Україна зазначив, що нового врожаю має вистачити для забезпечення внутрішнього ринку.

Надалі багато залежатиме від того, скільки плодів вдасться підготувати до тривалого зберігання. Якщо в міру наближення зими обсяг яблук на ринку скорочуватиметься, їхня вартість може поступово зростати.

Що буде з цінами на банани та апельсини

Для імпортних фруктів ситуація інша. Україна залежить від закордонних постачальників, тому на кінцеву вартість впливають ціни закупівлі, курс долара та витрати на транспортування.

Якщо іноземна валюта дорожчатиме щодо гривні, імпортерам доведеться витрачати більше коштів на закупівлю тієї самої партії фруктів. Додаткові витрати можуть позначитися на роздрібних цінах. Масштаб і швидкість зміни вартості залежатимуть від умов контрактів, запасів товару та цінової політики торговельних мереж.

Отже, до кінця 2026 року ціни на фрукти в Україні можуть змінюватися нерівномірно. Сезонні яблука та груші поки що залишаються доступнішими завдяки врожаю, але взимку витрати на їх зберігання можуть збільшити вартість. Банани й апельсини залежатимуть насамперед від закупівельних цін, валютного курсу та логістики.

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