У листопаді 2026 року малозабезпечені сім’ї в Україні можуть претендувати на державну соціальну допомогу або базову соціальну допомогу (БСД). Ці програми передбачають різні правила розрахунку виплат, а їх одночасне отримання не допускається.

Факти ICTV розібралися, який розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям у листопаді 2026 року, як розраховують виплати, хто має право на державну підтримку, як її оформити та які зміни передбачає новий закон.

Допомога малозабезпеченим сім’ям в Україні в листопаді 2026 року: які виплати передбачені

В Україні діють два механізми підтримки малозабезпечених сімей.

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Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям призначають відповідно до Закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям і постанови Кабінету Міністрів № 250.

Другий механізм — базова соціальна допомога. Її запровадили постановою Кабміну № 371, а експериментальний проєкт стартував 1 липня 2025 року. Його завдання об’єднати кілька соціальних виплат в одну, розраховану з урахуванням складу сім’ї та її доходів.

Родина, яка отримує звичайну допомогу малозабезпеченим сім’ям і відповідає вимогам програми БСД, може подати заяву про намір перейти на новий механізм. Після розрахунку їй повідомляють суму базової допомоги, щоб сім’я могла оцінити умови переходу.

Якщо БСД призначають, виплати, які вона замінює, припиняють. Тому перед поданням заяви варто порівняти розмір допомоги за обома програмами.

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям у листопаді 2026 року: як розраховують

Базова соціальна допомога не має фіксованої суми для всіх отримувачів. У 2026 році для її обчислення використовують базову величину 4 500 грн.

За роз’ясненням Пенсійного фонду України, розмір виплати визначають як різницю між сукупною розрахунковою сумою для членів сім’ї та її середньомісячним доходом. Для цього враховують доходи за три місяці, які передують місяцю звернення.

Під час розрахунку застосовують такі величини:

4 500 грн — 100% базової величини для першого заявника;

4 500 грн — 100% для кожної дитини віком до 18 років;

4 500 грн — 100% для людини з інвалідністю I або II групи;

3 150 грн — 70% базової величини для кожного наступного члена сім’ї.

Наприклад, у родині двоє дорослих і троє дітей. Для першого дорослого враховують 4 500 грн, для другого — 3 150 грн, а для кожної дитини — по 4 500 грн.

Загальна розрахункова сума становить:

4 500 + 3 150 + 4 500 + 4 500 + 4 500 = 21 150 грн.

Якщо середньомісячний дохід сім’ї дорівнює 15 000 грн, розмір базової соціальної допомоги становитиме 6 150 грн.

Отже, сума виплати залежить від кількості членів сім’ї, їхнього статусу та доходів домогосподарства.

Який розмір державної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2026 році

Для стандартної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям діє інший принцип розрахунку. Виплату визначають як різницю між установленим для конкретної родини рівнем забезпечення прожиткового мінімуму та її середньомісячним сукупним доходом.

Стаття 9 Закону України Про Державний бюджет України на 2026 рік передбачає такі рівні забезпечення прожиткового мінімуму для розрахунку допомоги:

для працездатної особи — 60% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, або 1 996,80 грн;

для особи, яка втратила працездатність, та людини з інвалідністю — 100%, або 2 595 грн;

для дітей — 145% прожиткового мінімуму відповідного віку.

Для дітей передбачені такі суми:

віком до 6 років — 4 084,65 грн;

від 6 до 18 років — 5 092,40 грн;

від 18 до 23 років, якщо людина навчається за денною або дуальною формою, — 4 825,60 грн.

Ці суми використовують для визначення розрахункового рівня забезпечення сім’ї. Фактичну допомогу обчислюють з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Кому не дадуть державну соціальну допомогу

Пенсійний фонд України у роз’ясненні назвав обставини, за яких сім’ї можуть відмовити у призначенні державної соціальної допомоги малозабезпеченим.

Одна з підстав стосується працездатних членів сім’ї віком від 18 років. Якщо протягом періоду, за який враховують доходи, людина сумарно понад три місяці не працювала, не перебувала на обліку в центрі зайнятості та за неї не сплачували єдиний соціальний внесок у необхідному розмірі, це може стати причиною відмови.

Водночас законодавство передбачає винятки. Вони стосуються, зокрема, догляду за малолітніми дітьми, дітьми з інвалідністю, людьми з інвалідністю та особами віком від 80 років. Окремі правила діють для сімей із територій бойових дій і громад, де діти не мають належного доступу до освіти.

Причиною відмови також може бути майновий стан родини.

Основні обмеження стосуються таких випадків:

протягом 12 місяців перед зверненням член сім’ї здійснив покупку або іншу операцію на суму понад 50 тис. грн;

на депозитах і банківських рахунках членів сім’ї є кошти на загальну суму понад 100 тис. грн або на таку суму придбано облігації внутрішньої державної позики;

сім’я має у власності другу квартиру чи будинок, крім випадків, передбачених законодавством;

у власності родини є більше одного автомобіля, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років.

Для майнових обмежень також установлені винятки. Тому під час розгляду заяви враховують конкретні обставини, склад сім’ї та належне їй майно.

Як оформити допомогу малозабезпеченим сім’ям у листопаді 2026 року

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям здійснює Пенсійний фонд України.

Подати документи можна кількома способами:

особисто в сервісному центрі ПФУ;

через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через орган місцевого самоврядування;

поштою;

онлайн через електронні сервіси Пенсійного фонду або Дію, якщо відповідна послуга доступна.

Для оформлення звичайної державної допомоги необхідно подати заяву та декларацію про доходи й майновий стан. Залежно від ситуації можуть знадобитися додаткові документи, зокрема підтвердження доходів або навчання дітей.

Якщо потрібна інформація вже міститься в державних реєстрах, повторно подавати відповідні документи не потрібно.

Рішення про призначення допомоги ухвалюють не пізніше ніж протягом 10 днів після надходження всіх необхідних документів і відомостей.

Базову соціальну допомогу можна оформити через Дію або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Що зміниться у підході до соціальних виплат

13 жовтня 2026 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 15094, який передбачає запровадження базової соціальної допомоги для малозабезпечених сімей та інших вразливих категорій населення. За відповідну законодавчу ініціативу проголосували 247 народних депутатів.

Нова модель передбачає об’єднання кількох видів державної підтримки в одну виплату. Зокрема, йдеться про допомогу:

малозабезпеченим сім’ям;

одиноким матерям на дітей;

на дітей із багатодітних сімей;

на дітей, батьки яких не сплачують аліменти або не мають змоги їх утримувати;

людям, які не мають права на пенсію;

людям з інвалідністю.

Розмір базової соціальної допомоги визначатимуть як різницю між сукупною базовою величиною для всіх членів сім’ї та середньомісячним доходом домогосподарства.

Базову величину встановлюватимуть законом про Державний бюджет на відповідний рік. Вона не може бути меншою за прожитковий мінімум на одну особу, визначений станом на 1 січня відповідного року.

Для отримання виплати сім’ї потрібно буде подати заяву та відомості про склад домогосподарства й доходи. У визначених випадках передбачено оцінювання матеріального становища. Допомогу призначатимуть на встановлений строк, а рішення про відмову можна буде оскаржити.

Закон також передбачає соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Для цього сторони зможуть укладати соціальний договір, у якому визначатимуть взаємні зобов’язання.

Отже, нова модель має замінити кілька окремих виплат єдиною базовою соціальною допомогою. Але конкретні умови переходу, розмір виплати та порядок її призначення визначатимуться відповідно до законодавства й установлених процедур.

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