Восени українці частіше користуються електрообігрівачами та іншими приладами для обігріву оселі. Через це зростає споживання електроенергії, а разом із ним можуть збільшуватися й суми у платіжках.

Тому споживачів цікавить, чи зміниться ціна на електрику та скільки доведеться платити за кожну кіловат-годину.

Побоювання щодо можливого подорожчання виникли через те, що попередній строк дії фіксованого тарифу спливає 31 жовтня 2026 року.

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Факти ICTV розповідають, яким буде тариф на світло з 1 листопада 2026 року, скільки коштуватиме 1 кВт·год та які пільгові умови передбачені для домогосподарств з електроопаленням.

Тариф на електроенергію з 1 листопада 2026 року

Уряд ухвалив рішення продовжити дію механізму покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, завдяки якому ціни для населення залишаться незмінними. З 1 листопада побутові споживачі й надалі платитимуть за електроенергію 4,32 грн за 1 кВт·год. Підвищення тарифу для населення не відбудеться.

Про продовження дії чинних цін 8 жовтня 2026 року повідомило Міністерство енергетики України. За поданням Міненерго уряд продовжив дію механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року.

Як пояснив перший віцепрем’єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль, це рішення дає змогу зберегти чинні ціни для побутових споживачів.

Отже, з 1 листопада тариф на електроенергію для населення залишиться на рівні 4,32 грн за кВт·год. Така сама ціна діятиме й надалі в межах продовженого механізму державної підтримки.

Відповідно, загальна сума в платіжці залежатиме від обсягу спожитої електроенергії. Що більше кіловат використає домогосподарство протягом місяця, то більшою буде сума до оплати.

Тариф на світло з 1 листопада для будинків з електроопаленням

Для домогосподарств з електроопаленням зберігається пільгова ціна на електроенергію в опалювальний період. За обсягу споживання до 2 000 кВт·год на місяць включно тариф становить 2,64 грн за кВт·год.

Якщо домогосподарство використає понад 2 000 кВт·год за місяць, електроенергію в межах установленого ліміту оплачуватимуть за пільговою ціною, а обсяг понад цей поріг – за стандартним тарифом 4,32 грн за кВт·год.

Пільгові умови також поширюються на побутових споживачів у багатоквартирних будинках, які не газифіковані, не мають централізованого або автономного теплопостачання та використовують електроенергію для опалення.

Як наголосив Денис Шмигаль, тариф 2,64 грн за кВт·год для таких домогосподарств також залишається чинним.

Як платити менше за електроенергію

Зменшити витрати на електрику можна, якщо встановити двозонний лічильник. Він окремо обліковує споживання вдень і вночі, завдяки чому в нічні години електроенергія коштує дешевше.

Для побутових споживачів із двозонним лічильником у період з 23:00 до 07:00 застосовується коефіцієнт 0,5 від стандартного тарифу. За ціни 4,32 грн за кВт·год нічна електроенергія коштуватиме 2,16 грн за кВт·год.

У денні години оплата здійснюється за повним тарифом – 4,32 грн за кВт·год.

Щоб заощадити, частину побутових приладів, наприклад пральну машину або бойлер, можна вмикати вночі. Однак варто враховувати власний режим споживання: економія залежатиме від того, скільки електроенергії вдасться використати в нічний період.

Що зміниться в тарифах на світло з 1 листопада

З 1 листопада 2026 року тариф на електроенергію для населення не зміниться. Українці продовжать платити 4,32 грн за кВт·год, а для деяких категорій домогосподарств з електроопаленням збережеться пільгова ціна 2,64 грн за кВт·год у межах 2 000 кВт·год на місяць.

Уряд продовжив дію механізму ПСО до 30 квітня 2027 року. Це означає, що з 1 листопада споживачам не доведеться платити більше.

Але сума в платіжці залежатиме від фактичного споживання електроенергії. Заощадити допоможе контроль використання електроприладів, а за наявності двозонного лічильника – перенесення частини споживання на нічні години.

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