Для багатьох українських пенсіонерів навіть невелике підвищення пенсії має значення. Через зростання цін на продукти, ліки та комунальні послуги людям доводиться ретельно планувати витрати та економити на повсякденних потребах. Тому щорічну індексацію вони чекають як можливість отримати трохи більше грошей.

У 2027 році чергове підвищення пенсій очікується навесні. Уряд уже передбачив кошти на пенсійні виплати в проєкті державного бюджету, однак точний відсоток індексації поки не визначений.

Факти ICTV з’ясовували, коли очікувати індексацію пенсій у 2027 році, за якою формулою визначатимуть коефіцієнт підвищення та чому надбавки для пенсіонерів відрізнятимуться.

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Чи буде індексація пенсій у 2027 році

Індексація пенсій у 2027 році має відбутися з 1 березня. Вона потрібна, щоб врахувати зростання споживчих цін і заробітних плат та частково компенсувати їхній вплив на купівельну спроможність пенсій. Проте точний відсоток підвищення і правила перерахунку уряд визначить окремо, ближче до дати індексації.

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що перерахунок може охопити близько 10 млн українців. Однак остаточні параметри виплат залежатимуть від рішення Кабміну.

Яка буде індексація пенсій у 2027 році

Загальний порядок індексації пенсій визначає стаття 42 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Перерахунок проводять щороку з 1 березня. Для його здійснення Кабінет міністрів ухвалює окрему постанову, у якій встановлює коефіцієнт індексації та визначає особливості застосування цього показника.

Щороку коефіцієнт індексації розраховують з урахуванням економічних показників за попередні періоди. Остаточний коефіцієнт на 2027 рік стане зрозумілим після відповідних розрахунків і затвердження урядового рішення.

Під час індексації у 2026 році Кабмін застосував постанову №236. Нею передбачили коефіцієнт 1,121, тобто підвищення розрахункового показника на 12,1%.

Як розраховують коефіцієнт індексації пенсій у 2027 непрацюючим пенсіонерам

Розмір індексації залежить від двох показників:

інфляції за попередній календарний рік,

зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачували страхові внески.

Для другого показника беруть дані за три календарні роки, що передують року проведення індексації.

За законом кожен із цих показників має однакову вагу у формулі, отже 50% припадає на інфляцію та 50% на зростання середньої зарплати.

Під час індексації у 2026 році врахували інфляцію за 2025 рік на рівні 8% і зростання середньої зарплати за три попередні роки на 16,1%. За цією формулою уряд установив коефіцієнт 1,121, що відповідає 12,1%.

Для індексації у 2027 році потрібно буде врахувати інфляцію за 2026 рік і відповідні дані про зростання середньої заробітної плати за три попередні календарні роки. До появи остаточних показників називати конкретний відсоток підвищення передчасно.

Правила розрахунку закріплені у статті 42 закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Приклад застосування формули у 2026 році наведений у постанові Кабміну №236 та роз’ясненні Пенсійного фонду України.

Чому перерахунок пенсій у 2027 році не гарантує однакову надбавку для всіх

Коефіцієнт індексації є спільним показником для відповідного перерахунку, але сума підвищення залежить від того, який розмір пенсії підлягає індексації. Тому два пенсіонери можуть отримати різні надбавки.

Варто розрізняти розрахунковий розмір пенсії та загальну суму, яку людина отримує щомісяця. У виплаті можуть бути передбачені доплати, надбавки й інші додаткові суми. Зазвичай підвищення стосується “тіла пенсії”.

На остаточну суму підвищення також впливають правила, встановлені урядовою постановою для конкретного року. Наприклад, у 2026 році для пенсій, призначених у різні роки, передбачили різні коефіцієнти перерахунку. Чи застосують аналогічний підхід у 2027 році, стане відомо після ухвалення відповідної постанови Кабміну.

Отже, для визначення майбутньої надбавки потрібно знати не лише коефіцієнт індексації, а й розмір пенсії, який підлягає перерахунку, та правила, затверджені урядом на 2027 рік.

Як індексуватимуть пенсії працюючим пенсіонерам у 2027 році

Для працюючих пенсіонерів передбачений перерахунок з 1 квітня з урахуванням набутого страхового стажу. За правилами, які діяли у 2026 році, його проводили автоматично, якщо після призначення або попереднього перерахунку пенсії людина набула щонайменше 24 місяці страхового стажу. Перерахунок також можливий, якщо стажу менше, але минуло два роки від призначення пенсії або попереднього перерахунку.

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