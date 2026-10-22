Доплата за вислугу років передбачена для окремих категорій працівників. Її розмір залежить від стажу роботи, посади та правил, установлених законодавством.

Для одних працівників надбавка становить певний відсоток посадового окладу за кожен рік служби, для інших діє шкала залежно від тривалості стажу.

Кому виплачується надбавка за вислугу років у 2026 році, як визначають її розмір і скільки доплачують працівникам різних категорій, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Кому виплачують надбавку за вислугу років

Надбавка за вислугу років передбачена для працівників, для яких така виплата встановлена законом. Зокрема, її отримують державні службовці, педагогічні працівники та деякі категорії медичних і фармацевтичних працівників.

У кожному випадку діють окремі правила. Вони визначають, який стаж враховують, з якого моменту виникає право на доплату та як її обчислюють.

Тому єдиного розміру надбавки за вислугу років для всіх працівників в Україні немає.

Надбавка за вислугу років державним службовцям

Для державних службовців розмір надбавки визначає стаття 52 закону України Про державну службу № 889-VIII.

За кожний календарний рік стажу державної служби працівникові нараховують 2% посадового окладу. Проте загальний розмір надбавки не може перевищувати 30% посадового окладу.

Отже, розмір доплати залежить від тривалості стажу державної служби, а максимального значення вона досягає після 15 років такого стажу.

Яка доплата за вислугу років педагогам у 2026 році

Для педагогічних працівників діє інша система нарахування. Відповідно до постанови № 78, розмір надбавки залежить від педагогічного стажу:

понад 3 роки – 10%;

понад 10 років – 20%;

понад 20 років – 30%.

Ці відсотки застосовують до посадового окладу або ставки заробітної плати. Виплату нараховують щомісяця.

У 2026 році змінилася й зарплатна база педагогів. Із 1 січня посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників підвищили на 30%, а з 1 вересня – ще на 20%.

Через збільшення посадового окладу в грошовому вираженні зросла й надбавка за вислугу років. Відсоток доплати залежить від стажу та не змінюється лише через підвищення зарплати.

Розмір надбавки за вислугу років медичним працівникам

Для визначених категорій медичних і фармацевтичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я порядок виплати встановлює постанова № 1418.

Розмір надбавки залежить від стажу роботи:

понад 3 роки стажу – 10%;

понад 10 років – 20%;

понад 20 років – 30%.

Надбавку обчислюють на основі посадового окладу з урахуванням передбачених порядком підвищень. Право на виплату мають не всі працівники медичної сфери, тож потрібно враховувати категорію працівника, тип закладу та вимоги нормативного акта.

Надбавка за вислугу років в органах місцевого самоврядування

Для посадових осіб органів місцевого самоврядування (ОМС) надбавка за вислугу років становить 2% посадового окладу за кожен рік служби. Максимальний розмір доплати – 30% окладу.

Для службовців ОМС, які виконують допоміжні функції та не належать до посадових осіб, діє інша шкала нарахувань залежно від стажу:

понад 3 роки – 10% посадового окладу;

понад 5 років – 15%;

понад 10 років – 20%;

понад 15 років – 25%;

понад 20 років – 30%;

понад 25 років – 40%.

Отже, службовці ОМС можуть отримувати надбавку до 40% посадового окладу, тоді як для посадових осіб максимальний розмір становить 30%.

Під час розрахунку надбавки службовцям ОМС враховують не лише період роботи в конкретному органі місцевого самоврядування, а й попередню службу в інших органах ОМС та органах виконавчої влади.

Як розрахувати доплату за вислугу років

Щоб визначити суму надбавки, потрібно знати посадовий оклад і відсоток, передбачений для відповідної категорії працівників та стажу.

Розрахунок здійснюють за формулою:

Надбавка = посадовий оклад × відсоток надбавки ÷ 100.

Наприклад, якщо посадовий оклад становить 15 000 грн, а надбавка – 20%, її сума дорівнюватиме 3 000 грн до утримання податків та інших обов’язкових відрахувань.

Це умовний приклад. Фактична сума залежить від посадового окладу, правил його визначення та норм, які застосовують до конкретного працівника.

Як підтвердити стаж для нарахування надбавки

Для призначення надбавки роботодавець має визначити стаж, який зараховується відповідно до правил для конкретної категорії працівників. Підтвердженням можуть бути відомості трудової книжки, дані реєстру застрахованих осіб, документи про роботу або інші документи, передбачені відповідним порядком.

Якщо в документах є перерви в роботі або періоди, зарахування яких викликає сумніви, варто звернутися до кадрової служби чи бухгалтерії. Вони мають перевірити, які періоди можна врахувати саме для цієї надбавки.

Отже, розмір доплати за вислугу років у 2026 році залежить від категорії працівника та підтвердженого стажу.

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