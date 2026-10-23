Взимку частина працівників продовжує працювати просто неба або в неопалюваних приміщеннях. Це стосується будівельників, вантажників, працівників комунальних служб та інших фахівців, чия робота залежить від погодних умов.

Факти ICTV дізнавалися, чи передбачена доплата за роботу в холодних умовах в Україні, від якої температури умови праці вважаються шкідливими та на які гарантії мають право працівники.

Чи є доплата за роботу в холоді в Україні

Стаття 100 Кодексу законів про працю України передбачає підвищену оплату за роботу зі шкідливими й небезпечними умовами, а також за працю в особливих природних і географічних умовах та за підвищеного ризику для здоров’я.

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Однак окремої фіксованої доплати для всіх працівників, які працюють на морозі, у законі немає. Сам факт низької температури не означає, що кожному працівникові доплатять певний відсоток до зарплати.

Право на підвищену оплату залежить від умов конкретної роботи та встановлених для неї гарантій. Під час визначення доплат враховують вимоги законодавства, галузевих угод і колективного договору. Стаття 97 КЗпП регулює встановлення умов оплати праці з дотриманням передбачених законом гарантій.

Тому, щоб з’ясувати, чи належить доплата за роботу в холодних умовах, потрібно перевірити, чи віднесено конкретну роботу до категорії зі шкідливими або небезпечними умовами та які правила оплати поширюються на працівника.

За якої температури умови праці вважаються шкідливими

У Держпраці роз’яснили, що під час роботи на відкритому повітрі, у неопалюваних та охолоджених приміщеннях у холодний період року умови праці належать до шкідливих та/або небезпечних за температури навколишнього середовища від −10,1°C до −30°C.

На оцінку впливає і швидкість руху повітря. Якщо вона перевищує 1 м/с, нормативні температурні показники коригують на 2,2°C на кожний 1 м/с перевищення.

Ці критерії наведені в роз’ясненнях Держпраці щодо оцінювання умов праці за низьких температур. Але конкретний висновок залежить від встановлених гігієнічних нормативів і умов на робочому місці. Тому сам показник на термометрі не визначає розмір доплати.

Відповідні вимоги містяться в державних санітарних нормах і правилах, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України № 248. Документ визначає гігієнічну класифікацію умов праці, зокрема за показниками виробничого мікроклімату.

Які гарантії належать працівникам, які працюють на морозі

У Держпраці наголошують, що працівники, які взимку працюють просто неба або в закритих неопалюваних приміщеннях, а також вантажники та деякі інші категорії працівників мають право на спеціальні перерви для обігрівання й відпочинку.

Такі перерви включаються до робочого часу та оплачуються. Ба більше, роботодавець зобов’язаний обладнати приміщення, де працівники зможуть зігрітися та відпочити.

Ще одна гарантія стосується засобів індивідуального захисту. На роботах зі шкідливими й небезпечними умовами, а також під час виконання робіт у несприятливих температурних умовах працівникам безплатно видають спеціальний одяг, взуття та інші засоби захисту.

Вони передбачені для захисту здоров’я працівників і мають забезпечуватися окремо від оплати праці, за рахунок роботодавця.

Скільки повинні доплачувати за роботу в холодних умовах

Єдиного відсотка доплати за роботу на морозі для всіх професій в Україні немає. Стаття 100 КЗпП визначає право на підвищену оплату за шкідливі й небезпечні умови праці, але конкретний розмір виплати не встановлюється лише за фактом роботи за низької температури.

Щоб визначити, чи належить працівникові доплата та якою вона має бути, необхідно врахувати характер роботи, оцінювання умов праці, законодавчі вимоги, галузеву угоду й колективний договір.

Отже, доплата за роботу в холоді не нараховується всім, хто працює на вулиці взимку. Але працівники мають право на гарантії, зокрема оплачувані перерви для обігрівання та необхідні засоби індивідуального захисту.

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