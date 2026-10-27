Водії можуть отримувати надбавки за класність, доплати за ненормований робочий день, нічні зміни та додаткові обов’язки. Розмір виплат залежить від місця роботи й нормативних актів, які регулюють оплату праці конкретної категорії працівників.

Які передбачені доплати водіям у 2026 році, хто може розраховувати на надбавку за класність та які правила діють для водіїв шкільних автобусів, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Доплата водіям за класність у 2026 році

Класність водія визначає його професійний рівень. Для працівників, які обслуговують органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратуру, суди та інші державні органи, умови оплати праці встановлює наказ Мінекономіки № 609.

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Відповідно до примітки 1 додатка 3 до цього документа, водіям легкових і вантажних автомобілів, а також автобусів передбачена щомісячна надбавка за класність:

водіям II класу — 10% посадового окладу або місячної тарифної ставки;

водіям I класу — 25% посадового окладу або місячної тарифної ставки.

Надбавку нараховують за відпрацьований час. Якщо водій перебував на роботі, але не керував автомобілем, виплату за класність за цей період не нараховують. Такий підхід фахівці Мінсоцполітики пояснювали в листі № 1559/13/84-14.

Вимоги до присвоєння класів визначені Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку № 136.

Для присвоєння II класу водієві потрібні відповідні відкриті категорії посвідчення та щонайменше три роки безперервного стажу роботи водієм у цього роботодавця. Для I класу необхідні відповідні категорії та щонайменше два роки безперервної роботи водієм II класу в того самого роботодавця.

Доплата водіям за ненормований робочий день

Доплата водіям за ненормований робочий день передбачена для окремих категорій працівників. Для водіїв державних органів, на яких поширюється наказ Мінекономіки № 609, її розмір становить 25% посадового окладу за відпрацьований час. Це визначено приміткою 2 додатка 3 до наказу.

Ненормований робочий день означає, що за потреби працівник може виконувати роботу понад установлену тривалість робочого часу. Перелік посад, для яких застосовують такий режим, роботодавець визначає в колективному договорі.

Порядок організації робочого часу водіїв регулює Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затверджене наказом Мінтрансзв’язку № 340. Документ передбачає можливість установлення ненормованого робочого дня водіям легкових автомобілів, крім таксі, за потреби.

Але ненормований графік не означає, що кожна година понад звичайний робочий день оплачується як надурочна. Тому підстави для доплати та режим роботи мають бути оформлені належним чином.

Доплата водіям шкільних автобусів у 2026 році

Для водіїв шкільних автобусів, які працюють у закладах освіти, умови оплати праці визначає наказ Міністерства освіти і науки № 557 Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників закладів, установ освіти та наукових установ.

У підпункті 4 пункту 4 наказу передбачені такі виплати водіям автотранспортних засобів:

надбавка за класність призначається водіям II класу — 10%, водіям I класу — 25% установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплата за ненормований робочий день 25% тарифної ставки за відпрацьований час.

Які ще доплати можуть отримувати водії

Наказ Мінекономіки № 609 передбачає для працівників, які обслуговують державні органи, й інші виплати.

Зокрема, водієві можуть установити:

надбавку за складність і напруженість у роботі — до 50% посадового окладу;

доплату за суміщення професій або посад, розширення зони обслуговування чи збільшення обсягу робіт — у межах умов, визначених наказом;

доплату за роботу в нічний час — до 35% посадового окладу за кожну годину роботи з 22:00 до 06:00.

Ці виплати не призначають просто так. Їх установлюють за наявності відповідних підстав і з дотриманням правил оплати праці, що поширюються на конкретного роботодавця.

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