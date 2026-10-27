Уряд Норвегії оголосив про надання 500 млн норвезьких крон (майже $54 млн) на підтримку та зміцнення українського енергетичного сектору напередодні зимового періоду.

Про це йдеться у повідомленні норвезького уряду.

Допомога Норвегії для відновлення енергетики України

Про виділення чергового пакета допомоги Україні у розмірі 500 млн крон у листопаді та грудні оголосив міністр енергетики Норвегії Тер’є Аасланд під час свого візиту до Києва 27 жовтня.

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— Україна незабаром входить у нову воєнну зиму. Щоб забезпечити максимально стабільне енергопостачання та уникнути тяжких гуманітарних наслідків, вкрай важливо, щоб Україна отримала гроші на придбання обладнання для зміцнення та відновлення критичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських бомбардувань, — наголосив він.

Виділені гроші спрямують у межах програми імені Нансена, розрахованої до 2026 року, через Фонд підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund — UESF).

Цей механізм дозволяє оперативно спрямовувати фінансові ресурси на термінові потреби:

ремонтні роботи на об’єктах енергетики;

закупівлю нового обладнання, зокрема, силових кабелів для стабілізації постачання;

інвестиції у найбільш критичні ділянки мережі.

Загальний обсяг підтримки від Норвегії

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Норвегія вже спрямувала понад 16 мільярдів норвезьких крон ($1,72 млрд) на підтримку українського енергосектору.

Зокрема, гроші перерозподілили на закупівлю газу, відновлення інфраструктури та нові технічні рішення.

Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що у 2027 році країна збереже військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні на рівні близько $9 млрд.

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